Pour l’amour du brunch!

Toujours aussi apprécié, la formule brunch se réinvente sans arrête selon les idées et les envies des différents établissements. À travers des menus variés, des plats originaux concoctés à l’aide de produits de qualité supérieure et des ambiances à la fois festives et chaleureuses, les tables suivantes vous proposent des expériences étonnamment variées – au propre comme au figuré.

Hôtel Le Bonne Entente

Vivez l’expérience du #OnzeQuinze!

Le MC Lounge de l’hôtel Le Bonne Entente vous propose une nouvelle formule de brunch les samedis et dimanches. Inspirée de la tendance des villes de New York, Miami et Las Vegas, l’expérience du #OnzeQuinze n’a rien du traditionnel brunch du dimanche.

Un menu varié, la formule « Bottomless », qui signifie « bouteille sans fin », propose une sélection de vin blanc, rouge et prosecco à volonté pour la durée du repas (2h), sans oublier le bar à crêpes salées et sucrées à volonté.

« Nous n’avons pas la prétention d’avoir inventé ce concept. Nous l’avons adapté, afin de permettre aux gens de Québec de vivre les nouvelles tendances en termes d’offres de restauration. Nous voulions offrir une formule qui ne chamboule pas les routines de tout le monde, qui permet même aux jeunes familles de venir relaxer entre deux activités », mentionne Alain April, copropriétaire de l’hôtel.

Vous aimeriez en savoir plus? Rendez-vous au lebonneentente.com!

Régine Café

Laissez-vous dorloter

Régine Café se distingue par ses plats originaux et gourmands préparés avec des produits de qualité supérieure. Ce qui séduit en entrant au café, c’est le comptoir regorgeant de pâtisseries maison, l’élégance du décor et l’ambiance festive!

L’endroit est très achalandé; 7 jours sur 7, on y déguste quelques spécialités telles que le fameux jambon effiloché cuit sur place, le pain doré préparé avec du pain brioché maison et l’incontournable œuf écossais. Régine est un endroit magique tout désigné pour célébrer un anniversaire, se retrouver entre amis ou tout simplement se gâter.

L’objectif de l’équipe du Régine Café est de dorloter ses chers clients et de conquérir leur cœur. On peut croire que c’est mission accomplie quand on voit les longues files devant l’établissement depuis maintenant plus de 10 ans! On vous y accueille tous les jours, de 9 h à 15 h. À noter qu’il est possible de réserver en semaine.

Vous aimeriez en savoir plus? Rendez-vous au reginecafe.ca!

Janine Café

L’hospitalité à son meilleur

Janine Café est le restaurant sœur du fameux Régine Café à Rosemont. Ouvert depuis novembre 2018 dans Verdun, Janine est rapidement devenue la reine de la rue Wellington, nommée rue la plus cool au monde en 2022 par Time Out.

On y propose un menu brunch original et gourmand préparé avec des produits de première qualité. On y savoure les latkés de betterave au saumon fumé, la gaufre et poulet frit, sans oublier le décadent œuf écossais. L’élégant décor rappelant celui d’un salon de thé anglais propose une atmosphère hautement chaleureuse et festive. On y vient pour se retrouver entre amis, célébrer et se gâter.

Tout comme au Régine Café, on pousse le sens de l’hospitalité à son meilleur : le service est très attentionné et on a le sens du détail! On comprend pourquoi Janine est rapidement devenue une destination incontournable dans le sud-ouest de la ville.

Vous aimeriez en savoir plus? Rendez-vous au janinecafe.ca!

Restaurant h3

La richesse du territoire québécois

Situé au 2e étage du complexe Humaniti au cœur du centre-ville montréalais, le Restaurant h3 propose une expérience culinaire qui reflète la richesse du territoire québécois tout en étant appuyée par l’une des plus belles caves à vins de l’île.

La fin de semaine, l’établissement sert de savoureux brunchs dans sa sublime salle à manger qui offre une vue panoramique sur la place Jean-Paul Riopelle tout en étant baignée de lumière naturelle. C’est dans une ambiance chic et décontractée que vous sont servis de délicieux classiques tels que le déjeuner canadien ou encore des découvertes gourmandes comme la décadente brioche garnie avec burrata, asperges, morilles, sauce hollandaise, œuf frit et bacon.

Pour accompagner votre repas, essayez l’un des cocktails originaux créés spécialement pour le brunch! Les plus festifs.ves pourront se tourner vers le bar à mimosa à volonté pour seulement 35 $ par personne.

Vous aimeriez en savoir plus? Rendez-vous au restauranth3.ca!

Brasserie Les Enfants Terribles

Les Enfants Terribles sont ravis de vous présenter leur tout nouveau menu brunch, prêt juste à temps pour l’arrivée de l’été. Quoi de mieux pour commencer votre week-end qu’un brunch dans l’un des restaurants Les Enfants Terribles?

Le personnel saura vous accueillir chaleureusement et aussi bien vous conseiller dans vos choix de plats ou de cocktails, que ce soit l’avocat toast, le bénédictine aux fruits de mer, le délicieux et copieux pain doré aux framboises et crème chantilly, le tout accompagné par un mimosa, un espresso martini ou un des cocktails offerts, concoctés par le mixologue Simon Bertrand Girard!

Les Enfants Terribles est un endroit idéal pour une fête de famille, un bachelorette, un dévoilement pour le sexe d’un bébé… l’équipe saura vous charmer et l’établissement deviendra votre adresse préférée du moment. Que vos rêves gourmands deviennent réalité! *Ouverture prévue bientôt pour le restaurant à Brossard et L’Île-des-Sœurs.

Vous aimeriez en savoir plus? Rendez-vous au jesuisunenfantterrible.com!

Marché Artisans

Une offre originale

Découvrez un brunch généreux et savoureux pour égayer votre week-end!

Tous les samedis et dimanches, le Marché Artisans, situé dans le célèbre hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth au centre-ville de Montréal, propose un brunch sous forme de buffet.

Dans une atmosphère chaleureuse et accueillante, petits et grands se régalent d’une offre originale qui met en lumière les ingrédients de la saison. Au menu : une station consacrée au gravlax de saumon et aux bagels bien de chez nous, les fameuses crêpes et gaufres gourmandes, des fromages d’ici et de fines charcuteries, une montagne de desserts… tout pour bien commencer votre journée!

Pour plus d’info : marcheartisans.com !

Rosélys

Vive l’abondance!

Chaque dimanche, l’icône du centre-ville, le Rosélys, vous suggère un gigantesque buffet brunch – et il vaut mieux s’assurer de réserver à l’avance!

Prisé pour son abondance et le talent de son chef, le buffet brunch du Rosélys fait plaisir aux becs sucrés et salés, aux amateurs de viandes ou de fruits de mer et aux végétariens. D’un côté, régalez-vous dans le bar à cru avec, entre autres, du bœuf juste saisi, du gravlax de saumon au thé du Labrador, du saumon fumé de l’Atlantique et du tataki de thon au sésame. De l’autre, découvrez de nombreuses viandes à la tranche, découpées sous vos yeux.

Entre deux services, goûtez aux plats chauds de saison, aux fromages, aux classiques du petit-déjeuner et aux nombreuses salades… puis couronnez votre expérience au comptoir à desserts et à l’incontournable bar à bonbon!

Pour plus d’info : restaurantroselys.com !

Café Mimosa

Un concept parfaitement maîtrisé

Le Café Mimosa est un restaurant spécialisé en brunch et cocktail avec une personnalité festive. Son équipe est fière de faire partie de l’un des premiers restaurants au Québec à être complètement consacré à ce concept!

Une bonne journée devrait toujours débuter avec un bon repas, un mimosa et sûrement un shooter avec le staff. Vous êtes là pour bien manger, vous amuser, mais surtout pour célébrer le moment.

Chez Café Mimosa, on fusionne l’art culinaire du déjeuner avec l’énergie électrisante de la vie nocturne, autant avec l’intégration de spiritueux dans les plats que dans l’ambiance. On pense que le déjeuner, c’est le repas le plus important de la journée – même qu’on pourrait abandonner les autres.

Pour plus d’info : cafemimosa.ca !

Que vous soyez du type deux-œufs-bacon-toasts-café ou enclin à vous laisser tenter par des découvertes gourmandes inusitées, ne boudez pas votre plaisir et allez bruncher!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.