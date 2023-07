Montréal-Est prend le virage vert

Saviez-vous que Montréal-Est se donne 30 ans pour changer de visage? Plus verte et innovante, la municipalité se donne les moyens de ses ambitions, guidées par sa vision 2050.

Parmi les priorités fixées, l’environnement et la mobilité durable figurent en tête. Et les premiers résultats concrets parlent d’eux-mêmes. Pour verdir le territoire, 2 800 nouveaux arbres ont été plantés et entretenus en 2022 avec l’appui de la Soverdi, la Société de verdissement du Montréal métropolitain qui plantera 4 385 nouveaux arbres en 2023.

En parallèle, Montréal-Est a franchi un nouveau cap avec trois Fleurons du Québec reçus l’an passé pour récompenser les efforts horticoles de la municipalité. Afin d’encourager citoyens et entreprises à se joindre au mouvement, la distribution gratuite de végétaux et un concours d’embellissement sont également offerts, chaque année.

Par ailleurs, l’administration a fait de la mobilité durable un cheval de bataille, en intégrant à sa flotte 4 véhicules 100 % électriques. Pour les citoyens, une quarantaine de vélos Bixi et l’arrivée de 2 stations Communauto sont un pas de plus dans cette direction.



Pour toutes ces initiatives, l’objectif est d’offrir une meilleure qualité de vie et des milieux plus verts aux résidents, tout en les incitant à participer (les Montréalestois bénéficient d’un rabais de 40 $ avec Communauto).

À plus long terme, la Ville voit plus loin en se projetant à l’horizon 2050 avec une vision de développement unique. Car longtemps connue pour ses industries lourdes, la ville défusionnée située entre les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Anjou, a tourné la page des raffineries il y a un certain temps déjà.

Aujourd’hui, ce sont les 23 millions de pieds carrés vacants à décontaminer et redévelopper qui offrent une perspective d’avenir unique au territoire. 40NetZERO, un parc d’affaires carboneutre en construction, en est la preuve. L’implication en économie circulaire aussi.

En somme, aujourd’hui à la croisée des chemins, Montréal-Est a la chance de pouvoir optimiser sa transformation en s’inspirant des meilleures pratiques. Une rare chance qu’elle ne laissera pas passer.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.montreal-est.qc.ca et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Montréal-Est !

Découvrez les arrondissements voisins!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.