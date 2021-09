Ah, l’automne! Pour certains, c’est le temps d’écouter tous les films d’Harry Potter avant l’Halloween ou de prendre des égoportraits dans les Laurentides quand les arbres changent de couleur. Pour d’autres, c’est le retour des lattés à la citrouille ou des potages à la courge. Métro vous comprend et veut savoir quel est votre plaisir coupable d’automne préféré.

Halloween: une fête celtique

La fête la plus associée à l’automne est certainement Halloween. Mais d’où vient-elle? D’après le site Web de l’Encyclopédie canadienne, il s’agit de l’ancêtre de la «Samhain», une fête celtique célébrée entre le 31 octobre et le 1er novembre. Elle marquait le moment où la frontière entre les vivants et les morts se rétrécissait. Pour déjouer les esprits, les habitants portaient des costumes et des masques.

En Irlande, il était aussi commun de sculpter des lanternes dans des navets ou des citrouilles. On doit cette pratique à la légende de Jack O’Lantern. Elle raconte l’histoire de Stingy Jack, un ivrogne interdit du paradis errant la nuit. Selon les croyances, sculpter un navet au visage épeurant l’éloignait des maisons.

Le passé des cucurbitacées

Heureusement, on a aujourd’hui remplacé le navet par les citrouilles et les courges, beaucoup plus savoureuses. Mais leur histoire ne se résume pas qu’aux lattés! Selon le site Web de la chaîne américaine History, sa présence en Amérique centrale remonte à il y a plus de 5000 ans avant notre ère.

D’après l’initiative d’histoire en ligne NiCHE CANADA, des nations autochtones, dont les Hurons, cultivaient la courge 1400 ans avant notre ère en Ontario.

Aujourd’hui, on apprécie la citrouille dans les mijotés, les potages, les tartes; dans presque tout, finalement. En 2019, les producteurs de citrouilles canadiens en ont d’ailleurs produit 75 855 tonnes métriques, selon Statistiques Canada.

Rappel des règles: utilisez les flèches pour faire monter votre plaisir coupable automnal favori.