Écolos, stylés et uniques, ces sacs montréalais font fureur!

Pas gênant du tout d’accrocher un sac Bertrand La Ligne à son bras. C’est qu’en plus d’être fait de tissus recyclés trouvés dans les friperies, chaque modèle est unique.

Il est donc impossible de croiser sa meilleure chum avec exactement le même sac dans une soirée.

La créatrice Marilyne Bertrand a lancé la marque au printemps dernier avec une série de pochettes aux teintes vitaminées que les influenceurs se sont arrachés.

Elle revient cet automne/hiver avec une collection aux tons plus neutres, souvent plus terreux, mais surtout dans une kyrielle de matières et formats tendance.

Parmi les tissus en vedette cette saison, du cuir, du suède, du satin, de la fausse fourrure colorée.

Photos : Emilie Hébert

«[La marque a été créée] en l’honneur de mon grand-père Bertrand qui avait sa manufacture dans les meilleurs et pires temps de Chabanel, raconte la designer-propriétaire. [C’est une manière, pour moi,] d’honorer une passion qui a passé au travers des générations chez moi. [J’ai aussi une volonté] de faire les choses localement ici avec les valeurs de chez nous.»

Les sacs fabriqués à Montréal seront disponibles à partir du 6 novembre (à 13h) sur la boutique en ligne de Bertrand La Ligne à des prix variant entre 80$ et 150$.