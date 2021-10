Des maquillages de dernière minute pour Halloween

Le compte à rebours est enclenché pour la soirée la plus effrayante de l’année. Le 31 octobre, le monde – ou presque – vibrera au rythme de la fête d’Halloween avec tout ce que cela induit en termes de déguisements et de maquillage. Chose que les TikTokeurs n’ont bien évidemment pas manqué d’anticiper avec une foule de looks beauté tous plus terrifiants les uns que les autres.

Avez-vous déjà déniché la panoplie complète qui fera hurler vos proches, vos amis, ou les simples passants qui auront le malheur de croiser votre chemin le soir d’Halloween ? Si la série phénomène Squid Game devrait largement influencé les tendances en matière de déguisements, les idées maquillage sont généralement toujours les bienvenues à quelques jours de la fête folklorique. Ça tombe bien, les TikTokeurs sont toujours là pour proposer des conseils, astuces, et looks beauté pour vous offrir une métamorphose complète le jour J.

Il faut dire que la fête d’Halloween, si elle ne fait pas l’unanimité dans tous les pays du globe, demeure incontournable au Canada, mais aussi dans de nombreux pays celtiques comme l’Irlande. Résultat, les mentions pour cette soirée se sont multipliées à vitesse grand V sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, tout comme celles pour les make-up dédiés. Sur TikTok, le hashtag #HalloweenMakeUp cumule pas moins de 4,1 milliards de vues, témoignant d’un certain engouement pour le sujet. Voici donc un petit florilège des looks beauté les plus partagés – et les plus effrayants – à reproduire pour la plus terrible des soirées.

Morte vivante

Si vous recherchez un maquillage entre le fantôme et le zombie, celui imaginé par la TikTokeuse @lenkalul est forcément fait pour vous. La jeune femme propose, étape par étape, un maquillage terrifiant mais facile à réaliser à l’aide de peinture noire et blanche, et de beaucoup de dextérité. Asymétrique, il ne comporte de difficultés que sur une partie du visage, l’autre étant maquillée de façon assez classique. Ne reste qu’à ajouter quelques accessoires, dont des lentilles de contact, et le tour est joué.

Mercredi Addams

On le sait, Mercredi Addams a bien grandi, mais bonne nouvelle, elle est toujours obsédée par la mort et par une esthétique des plus gothiques. Résultat, sa version moderne se veut peut-être un poil plus glamour mais toujours assez glaçante. C’est en tout cas l’image qu’en a l’utilisatrice @therealsnowwhite qui a considérablement agrandi le regard de la jeune adolescente, à coups de ligneur, et apporté une touche sombre – et glossy – à ses lèvres qu’on ne lui connaissait pas jusque-là. Une mise en beauté qui devrait séduire plus d’une adepte de la célèbre famille.

Cruella

On reste dans les personnages de fiction, mais on se tourne cette fois vers un classique des studios Disney, Les 101 Dalmatiens, et plus particulièrement vers l’horripilante Cruella d’Enfer. L’héroïne diabolique, récemment interprétée par une Emma Stone méconnaissable, est également un incontournable d’Halloween. La TikTokeuse @rubyy.graham en offre une version originale, le teint tacheté, les lèvres aussi rouges que pulpeuses, avec un highlighting tel qu’on ne l’avait plus vu depuis le début de la pandémie. Le tout bien évidemment agrémenté de la légendaire mèche blanche de l’héroïne cruelle de Disney.