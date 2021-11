Deux décennies de techno qui ont changé nos vies

L’évolution technologique des 20 dernières années a été foudroyante. Mais a-t-elle vraiment amélioré nos vies? Qu’avons-nous gagné ou perdu? Survol de nos vies branchées, pour le meilleur et pour le pire.

Vie sociale: plus d’amis virtuels, plus de solitude

Les réseaux sociaux ont pris une importance énorme pour recevoir des nouvelles, s’informer, mais aussi malheureusement désinformer et influencer, pas toujours dans le bon sens. Ils sont aussi devenus une façon d’échanger avec nos proches et de connaître de nouvelles personnes.

Paradoxalement, tandis que l’on accumule les «amis» Facebook, des études démontrent que les sentiments d’isolement et de solitude sont à la hausse au sein de la population. Selon l’American Journal of Preventive Medecine, ceux qui utilisent les réseaux sociaux 121 minutes ou plus par jour ont deux fois plus de risques de se sentir isolés que ceux qui y passent moins de 30 minutes quotidiennement.

Travail: plus libres… ou esclaves?

En théorie, les progrès technologiques doivent nous faire gagner du temps et nous libérer de certaines tâches ingrates. Pourtant, nombre d’entre nous avons l’impression de travailler plus d’heures que jamais et nous sentons obligés de répondre à nos courriels à toute heure.

«Les gens ont commencé à travailler plus quand les ordinateurs portables sont arrivés et qu’ils en ont reçu de leur employeur, dit Bruno Guglielminetti, consultant et spécialiste du numérique. Ils les ont ramenés à la maison et ont commencé à travailler le soir et les fins de semaine. Ça a été comme un cheval de Troie qui a changé le paradigme du travail.»

L’infonuagique

Basée sur le stockage de données sur un «nuage» informatique à partir d’un fournisseur externe, l’infonuagique simplifie énormément plusieurs tâches communes en éliminant le besoin d’un support physique immédiat pour accéder à nos fichiers et à nos applications.

«L’infonuagique a changé le monde du travail, car elle permet de dématérialiser les serveurs, et avec une connexion, de se brancher et de travailler de n’importe où sur la planète. Plus d’entreprises ont découvert ces outils et les ont adoptés pour faciliter le télétravail, durant la pandémie», dit Bruno Guglielminetti.

Loisirs: l’embarras du choix

Bien que la technologie du streaming (la diffusion en continu) ait été inventée bien avant les années 2000, c’est au cours des dernières décennies que son utilisation commerciale s’est généralisée pour la consommation à la carte de contenus audio et vidéo, avec des plateformes comme Spotify, pour la musique en 2006, et Netflix, pour les films et les séries en 2007. Ces géants américains et leurs compétiteurs occupent maintenant une place privilégiée dans nos temps libres.

L’information en quelques clics

Avant Google, il y avait d’autres moteurs de recherche, comme Yahoo ou Altavista. Mais l’arrivée de Google et de son puissant algorithme en 2004 a révolutionné la recherche de l’information et l’accès à celle-ci. Aujourd’hui, les mises à jour constantes de l’algorithme permettent d’obtenir en quelques secondes des résultats personnalisés selon nos goûts, nos besoins et notre emplacement géographique. Une grande partie de la population mondiale l’utilise (et en dépend).

La révolution du téléphone intelligent

Selon Bruno Guglielminetti, consultant et spécialiste du numérique, l’invention qui a le plus changé nos vies au cours des 20 dernières années est sans doute le téléphone intelligent, parce qu’il permet d’accéder à tout le reste, dont les réseaux sociaux, et même que certains d’entre eux, comme TikTok, n’existeraient pas sans le téléphone. Son arrivée a tellement été importante que certaines industries ont été bouleversées, comme la photographie. Les gens peuvent communiquer et s’informer en tout temps, de n’importe où, alors qu’avant, il fallait se déplacer pour accéder à internet.