10 cadeaux mode locale qu’elle et lui s’arracheront pour Noël

Une garde-robe toute nouvelle pour Noël, euuuh oui merci! Ces pièces de chez nous combleront votre entourage à coup sûr.

Casquette Ciele

Les casquettes Ciele nous accompagnent avec style autant pour les activités sportives que le train-train quotidien. Elles sont à la fois confo, lavable à la machine et ont de la gueule!

45$ – En ligne

Bague Horace Jewelry

La marque propose de jolis bijoux soignés et modernes conçus au Québec, et surtout à prix d’ami. Parmi leur collection, il y a de quoi satisfaire le style de chacun. Coup de cœur pour cette bague unisexe.

25$ – En ligne

T-shirt en lin Kuwalla Tee

Alerte au t-shirt le plus confortable! La griffe montréalaise propose un modèle en lin léger qui respire et deviendra assurément le nouveau haut préféré de tout le monde, gars et fille.

50$ – En ligne

Chemise Silk Laundry

Envie de gâter votre proche avec une pièce de soie de qualité produite de manière écoresponsable? C’est du côté des collections de Silk Laundry qu’il faut aller piger. Ils ont une superbe ligne non-genrée parmi laquelle on a déniché cette magnifique chemise.

325$ – En ligne

Montre solaire Solios

Conçues par deux Québécois, les élégantes montres Solios fonctionnent à l’énergie solaire et artificielle. Un filtre solaire installé sous le cadran semi-opaque permet de l’alimenter. Seulement 1h30 d’exposition au soleil suffit pour la recharger totalement et lui procurer une autonomie de six mois. Autrement dit, vous pouvez rester enfermé chez vous dans le noir tout l’hiver, sans craindre que votre montre cesse de fonctionner.

340$ – En ligne

Tuque Dime

La marque montréalaise associée au monde du skateboard est maintenant mondialement reconnue, notamment pour son esthétisme qui dégage un haut facteur cool. N’importe quelle pièce de la collection hivernale, disponible à partir du 27 novembre, fera certainement plaisir.

Voir les prix et les points de vente en ligne

Sac à dos Lambert

Un sac en cuir végane unisexe ultra pratique et minimaliste. Parfait pour nous accompagner du bureau au parc pour le 5 à 7!

154,99$ – En ligne et en boutique

Crewneck Lachapelle atelier

Offrez le confort local (et total) avec ce crewneck au look vintage.

68$ – En ligne

Bottes Call it Sring

Des bottes simples mais stylées qui s’agencent avec tous les styles. Grâce au petit talon, ça permet en plus de gagner en hauteur ni vu ni connu.

79,99$ – En ligne et en boutique