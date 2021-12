Club Med Charlevoix: éden du ski québécois

Le tout premier Club Med du Canada ouvre officiellement ses portes chez nous, au Québec, ce vendredi, au terme de dix années de travaux. Métro est allé faire un tour avant l’inauguration officielle et répond à la fameuse question: alors… ça vaut le coup?

Les Club Med ont la réputation d’être «une coche au-dessus» des autres destinations tout inclus. Celui de Charlevoix ne fait pas exception. Ici, pas de plage paradisiaque ou de G.O. à la piscine qui vous invitent à taper des mains sur un air latin, mais c’est le seul complexe hôtelier de luxe à offrir une formule tout inclus au pied d’une station de ski, passe de remontée incluse.

Et ce n’est pas n’importe quel mont qui s’érige dans la cour arrière de l’hôtel. C’est le Massif. Oui, celui qui, au sommet, nous donne l’impression de nous jeter dans le fleuve. L’un des plus beaux du Québec.

Vue extérieure du Club Med de Charlevoix.

Vous n’êtes pas trop agile sur vos skis ou votre planche? Club Med offre des cours et des descentes guidées, aussi incluses dans les forfaits. La location d’équipement est à vos frais, par contre. Vous pouvez ensuite ranger le tout dans un casier associé à votre chambre qui se débarre avec le bracelet client (le même qui déverrouille les chambres). Pratique!

Pour rejoindre les pistes (de tous les niveaux), suffit d’embarquer dans la gondole à quelques mètres des casiers.

Pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi faire des randonnées en montagne, du patin à glace, ou emprunter les rails du train de Charlevoix qui longent le Saint-Laurent pour visiter Baie-Saint-Paul.

Le Club Med Charlevoix en chiffres



– 300 chambres

– 350 employé.es

– Un investissement de 130 millions de dollars

– Situé à 4h de Montréal et à 1h15 de Québec

– Près de 80% des produits alimentaires proviennent du Canada et 30% des ingrédients sont d’origine locale, dans un rayon de 100 kilomètres du Village.

L’après-ski sur mesure

Mais une fois qu’on pose nos bâtons et qu’on se libère de nos bottes, c’est là que la vraie expérience Club Med débute. Vous pouvez aller vous détendre à la sublime piscine intérieure, dans le sauna ou le jacuzzi extérieur en zieutant les skieurs revenir de la montagne ou encore en contemplant le majestueux fleuve qui s’étend sous vos yeux.

Yoga, méditation, massages ($), soins du visage ($) sont également offerts.

La piscine intérieure du Club Med Charlevoix





Le spa

Le sauna

La terrasse extérieure avec jacuzzi

La salle de yoga

Envie de prendre un verre? On sert quelques cocktails – du spritz au bloody Caesar (on est au Québec quand même) –, des bières locales et internationales, des spiritueux, dont plusieurs québécois, ainsi qu’une courte sélection de vins. Si on veut des options plus haut de gamme, direction le cellier où on peut acheter des bouteilles entre 40 $ et 189 $ (pour du champagne).

Au buffet, nommé Le Marché, on peut carrément se servir sa bière en fût.

Le bar principal devant le théâtre

Balcon du salon exclusif

À table!

Puis vient le temps de se sustenter. La clientèle a accès à un certain nombre de repas au restaurant à la carte, Le Chalet, où on peut se régaler d’un menu «à la bonne franquette» élaboré par les chefs Robert Piccininni et Mathieu Masson-Duceppe du délicieux Jellyfish Montréal. Plats plus traditionnels (charcuteries bio de Charlevoix, poulet et carottes braisés, tarte au sucre) se mêlent à des inspirations d’outre-mer (tartare de saumon à l’asiatique, saumon sauce à la crème). C’est copieux!

Le restaurant Terroir & Co propose, lui, des fondues ou des raclettes servies avec des fromages et des charcuteries locaux.

Côté buffet, c’est aussi pas mal du tout. En plus des classiques pâtes, pizzas et salades, on a droit à des queues de homard, du tartare (même le midi), des coupes de viande invitantes, des huîtres et du gelato pour dessert. Les viennoiseries matinales sont surprenantes pour un tout inclus.

Le restaurant Le Chalet au Club Med Charlevoix









Le buffet Le Marché

Le buffet Le Marché

Le buffet Le Marché





Vérifiez les heures d’ouverture, puisque lorsqu’ils ferment leurs portes, il est difficile de trouver un encas.

Le soir venu, on enlève nos combines pour profiter d’un spectacle dans le grand théâtre qui borde les restaurants de l’hôtel. Musiciens en tout genre se relaient tous les soirs. Lors de notre visite, une surprenante harpiste électronique a égayé le 5 à 7.

L’heure du dodo

Puis vient le temps de nous retirer dans nos quartiers. Les chambres régulières sont spacieuses et confortables. Il y a suffisamment de rangement pour déposer notre équipement hivernal. La toilette est séparée de la douche, ce qui nous permet d’éviter les mauvaises odeurs de nos cochambreurs. Petits hics, il n’y a pas de machine à café ni de peignoir pour apprécier le lever du soleil sur le fleuve de notre petit balcon.

Chambre supérieure

Salle de bain régulière

Suite

Salle de bain de la suite

Suite

La suite

Salon exclusif

Salon exclusif

Bains à remous exclusifs

Pour en bénéficier, il faudra plutôt réserver une suite. L’hôtel propose différentes formules pour les familles ou les couples qui désirent jouir d’un peu plus d’espace et de raffinement. Y loger permet en plus de profiter d’un salon privé pour se détendre ou de prendre le petit-déjeuner à l’écart du buffet. Les suites ont même leurs propres bains à remous privés.

Tout le monde pourra en tout cas profiter du décor chic rustique imaginé par la firme LEMAYMICHAUD Architecture Design. Les touches boisées se mêlent aux coloris vifs et modernes rappelant la nature. Mais le clou du spectacle, c’est la vue sur le fleuve qu’on peut apprécier d’à peu près partout grâce à une généreuse fenestration.

On repart repus, les jambes raquées de nos descentes en skis et encore plus amoureux du Québec.

Le premier ministre François Legault, présent lors de l’inauguration, a dit que Charlevoix était sa région préférée du Québec.

Combien ça coûte?



– Chambre régulière : à partir de 245 $ par nuit, par personne, taxes incluses. Donc à partir de 1715 $ par semaine.

– Suite : à partir de 440$ par nuit, par personne, taxes incluses.



(Les prix montent pendant les Fêtes et la semaine de relâche, par exemple.)



Le forfait tout inclus comprend les passes de ski, les cours de ski, l’hébergement, les repas et les breuvages (alcool inclus), certaines activités, les spectacles, le service de gardiennage pour les enfants de quatre ans et plus.



Le stationnement sous-terrain chauffé coûte 20$ par jour supplémentaires.

Autres expériences à la carte

Visites historiques et immersives de la ville de Québec

Circuits culinaires

Expérience immersive au Musée huron-wendat de Wendake

Observation des baleines

Pêche sur glace

Traîneau à chiens

7,5 km de piste de luge

Motoneige

Casino de Charlevoix

Parc de Valcartier (avec son terrain de jeux d’hiver, son hôtel de glace et son parc aquatique)

Vélo de montagne