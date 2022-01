Le secret pour avoir plus de «likes» sur Instagram, selon la science

Vous venez de publier une photo sur Instagram mais n’avez pas généré beaucoup de «likes» ? Quel est le secret pour avoir plus de mentions «J’aime» sur sa photo sur Instagram ? Une étude a déterminé les caractéristiques les plus recherchées dans une publication. Et ça, on aime !

Les chercheurs de l’Université d’Etat de Caroline du Nord ont analysé 147 963 photos sur Instagram à travers six caractéristiques : «la répartition des couleurs, de la luminosité, le nombre de bords dans l’image, le nombre d’objets dans l’image, la régularité des objets, qui est déterminée par le fait que les objets partagent une orientation et la mesure dans laquelle ils se chevauchent, et le degré de symétrie de la disposition des objets».

Après avoir soumis les photographies à ces différents critères, les chercheurs ont pu déterminer ce qui rendait les contenus les plus attrayants pour les utilisateurs. «Nous avons constaté que les six mesures sont importantes, mais il y avait des modèles particuliers dans lesquels les images généraient les commentaires les plus positifs», a expliqué William Rand, co-auteur d’un article sur ces travaux et professeur associé de marketing à l’Université d’Etat de Caroline du Nord.

D’après les résultats, tout est dans le dosage entre la luminosité et les couleurs. Si la diversité est primordiale, un trop gros contraste de couleurs ne jouera pas en la faveur du créateur de contenus. Au contraire, les internautes seront plus attirés par les extrêmes en terme de la construction de la photo. Les images très simples et très complexes seront les plus appréciées par les utilisateurs.

Si ces caractéristiques sont respectées, elles peuvent augmenter le nombre de «likes» entre 3% et 19%. Un constat qui peut s’avérer important pour la communication des marques sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes de plus en plus en mesure de déterminer si les images incluses dans les publications sur les réseaux sociaux sont susceptibles de susciter l’intérêt des consommateurs, a déclaré William Rand, Mais beaucoup de variables dont nous savons qu’elles affectent l’intérêt du public ont très peu à voir avec les images elles-mêmes.»

En effet, la réputation de la marque ou encore le nombre d’abonnés au compte Instagram sont les plus gros indicateurs en terme d’engagement du consommateur, a précisé l’étude. Attention également à la légende que vous écrivez sous la publication, a souligné William Rand.