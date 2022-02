Nouvel appartement: se mettre en mode recherche rapidement!

Vous n’avez pas l’intention de renouveler votre bail en 2022? Le mois de février sonne déjà l’heure de la recherche d’un nouvel appartement, même si l’échéance du 1er juillet semble loin. Dites-vous qu’à mesure qu’elle se rapprochera, la disponibilité des appartements se fera plus rare. C’est pour cette raison que la Société d’habitation du Québec (SHQ) insiste sur l’importance d’entreprendre des démarches rapidement et efficacement.

Voici quelques trucs pour favoriser vos recherches dans Internet et les médias sociaux, où vous trouverez peut-être votre nouveau chez-vous en un clic! Évidemment, ces conseils seront doublement efficaces si vous faites preuve d’esprit critique pour distinguer le vrai du faux. Tout ce qui brille n’est pas or, comme le dit le vieil adage…

Médias sociaux

Facebook reste un très bon véhicule pour être à l’affût des offres. Il existe plusieurs groupes qui segmentent le marché locatif selon vos besoins, tant en matière de régions, de dimension et de coûts. Des centaines d’annonces peuvent y être publiées quotidiennement. Sa plateforme Marketplace est entièrement réservée à la vente et à la location de biens; dans la catégorie «appartements à louer», il s’agit d’indiquer vos critères pour le logement recherché (quartier, nombre de chambres, prix, etc.).

Annonces et alertes

Même si Facebook offre un très bon potentiel de recherche, il ne faut pas négliger les sites traditionnels de petites annonces. Ils sont encore très prisés par une partie de la population moins attirée par les médias sociaux. Avec Kijiji, LesPAC, LogisQuébec, des alertes peuvent être programmées selon vos critères, vous permettant de recevoir une notification dès qu’une nouvelle location est en ligne.

Autopromotion pour sortir du lot

Dans un marché effervescent, faire son autopromotion auprès d’un futur locateur ajoute à l’arsenal des outils à utiliser pour se démarquer. C’est un moyen de plus en plus prisé et il peut être très payant. Un peu à l’image du marché de l’emploi où l’employeur doit maintenant se mettre en valeur pour recruter des employés.

Votre profil pourrait être l’élément qui jouera en votre faveur. À cet égard, Kangalou offre notamment la possibilité de créer un profil locataire pour vous démarquer auprès des propriétaires. Ce qui peut également aider, c’est de se créer soi-même une petite annonce de «Locataire à la recherche d’un logement». Elle peut être diffusée sur les médias sociaux principaux (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) et, aussi, sur les sites de petites annonces comme Kijiji et LesPacs. Et pourquoi pas sur le babillard de votre supermarché!

Rappelez-vous qu’en partageant votre publication sur les médias sociaux, vos amis vous donnent accès à leur réseau. Cela augmente le rayonnement de votre «bouteille lancée à la mer».

Le saviez-vous? Le site AppartMap offre un service de chasseur d’appartements. En indiquant vos critères, vous recevez des offres qui correspondent à votre profil. Il y a aussi l’application PadMapper, qui est un agrégateur de différents sites comme Kijiji et Craiglist.

Bouche-à-oreille et repérage

Au-delà d’Internet et des médias sociaux, les bonnes vieilles méthodes restent toujours aussi efficaces. En faisant connaître à vos proches vos intentions de déménager, ceux-ci deviennent vos yeux et oreilles et sont des sources d’information privilégiées.

Le repérage à pied demeure aussi une formule éprouvée. Il permet de visualiser le quartier convoité, d’y voir ses atouts et de vous projeter dans votre prochain quotidien. Les affiches «à louer» constituent ainsi un filon non négligeable de recherche.

Aide disponible

Ces conseils ont pour but de vous aider à entreprendre des démarches fructueuses pour vous trouver un logement dans les meilleurs délais. C’est l’essence même du mandat que se donne la SHQ auprès des milliers de ménages qui se lancent chaque année, le plus souvent en prévision du 1er juillet, à la recherche d’un logement. Pour en savoir plus, il est possible d’avoir accès à davantage d’information ici.