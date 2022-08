5 suggestions pour profiter de l’eau en ville

Lorsqu’on est entouré de béton et de routes congestionnées, on peut facilement oublier que Montréal est une île. Pourtant, les accès au fleuve Saint-Laurent et à la rivière des Prairies ne manquent pas dans la métropole. Voici quelques suggestions d’endroits où se baigner, voguer et se prélasser au soleil.

Plages urbaines

Pas besoin de quitter la Ville pour se baigner, bronzer et jouer dans le sable. Montréal offre quelques plages urbaines qui valent le détour.

La plage urbaine de Verdun est située à deux pas de la station de métro De L’Église. Elle accueille autant les amateurs de baignade que ceux et celles qui désirent contempler le fleuve Saint-Laurent. Sur place, les visiteurs peuvent profiter de hamacs, tables à pique-nique, et même d’un mur d’escalade.

Plage de Verdun

Au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans l’Ouest-de-l’Île, on trouve l’une des plages les plus importantes de la métropole. Lorsque le soleil brille, il n’y a rien de mieux que de passer une journée à se prélasser sur le sable et se rafraîchir dans l’eau. Le parc offre plusieurs activités nautiques aux personnes qui ont envie de bouger. On peut y louer kayaks, canoës et pédalos.

La plage de l’Est est située à l’autre extrémité de l’île, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. La baignade y est toujours interdite. Néanmoins, les visiteurs s’y rendent pour la vue, le jeu d’eau, la jetée et les deux terrains de volleyball. Cet été, le site accueille même une installation spécialement conçue pour permettre le télétravail en plein air.

La plage de l’Est

Les berges

Les berges du fleuve Saint-Laurent représentent les poumons de Verdun. Une magnifique promenade riveraine de 15 km s’étend sur la côte sud de l’arrondissement. Les panoramas sont plus idylliques les uns que les autres.

Longeant le boulevard LaSalle, cette oasis offre un peu de calme, loin du brouhaha de la vie urbaine.

Pique-nique en famille, promenade en amoureux, bain de soleil entre amis, toutes les raisons sont bonnes pour aller s’y balader.

Les berges dans l’arrondissement de Verdun

L’Île Perry

Situé dans la rivière des Prairies, entre Ahuntsic-Cartierville et Laval-des-Rapides, le parc de l’Île Perry offre un accès privilégié à l’eau, et ce, dans un cadre paisible.

La population aime l’Île Perry pour son décor et ses ravissants points de vue sur l’eau. L’endroit est tout indiqué pour un pique-nique ou une balade dans un cadre naturel. À l’automne, le paysage habillé de couleurs y est particulièrement magnifique.

Île Perry

Le parc de la Promenade-Bellerive

S’étendant sur plus de deux kilomètres, le parc de la Promenade-Bellerive est le premier accès au fleuve Saint-Laurent à l’est du Vieux-Port de Montréal. On s’y rend pour pique-niquer, se promener, observer les navires ou encore jeter sa ligne à l’eau. C’est sans compter les 23 kilomètres de pistes cyclables aménagées dans ce milieu naturel.

Les visiteurs peuvent aussi découvrir la Halte Bellerive, une aire de repos qui accueille aussi un marché public estival.

Parc de la Promenade Bellerive

Plaisirs nautiques à Lachine

Plusieurs clubs de sports nautiques sont présents à Lachine, plus particulièrement aux alentours de la marina. Les pêcheurs trouveront aussi leur compte au club chasse et pêche à un saut du phare et du quai de Lachine.

Vers la hauteur de la 29e Avenue, on peut aussi apprendre à faire de la voile ou louer un aviron, ces grands canots à rames fixes, pour naviguer sur le lac Saint-Louis. Celui-ci constitue toutefois une destination très prisée, donc il est recommandé de s’y prendre tôt!

Du côté du canal, on peut louer des canots, kayaks et planches à pagaie au site nautique GUÊPE.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.

Avec des informations d’Adrien Banville, Clément Gaboury, Coralie Hodgson, Corinne Laberge, Lila Maitre et Jason Paré.