Une méthode TikTok très fraiche pour vaincre l’anxiété

Selon une méthode popularisée par le réseau social TikTok : poser une poche de glace sur la poitrine permettrait de soulager l’anxiété. En cause, la stimulation du «nerf vague» reliant le crâne et l’abdomen.

Une méthode deux en un. Pour contrer les fortes chaleurs, les astuces pour se rafraîchir ont fleuri sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles permettrait également de soulager l’anxiété. Il s’agit de la «vagus nerve icing» traduit littéralement par «glaçage du nerf vague», aussi appelé nerf pneumogastrique ou encore nerf vagal. Dans les faits, il s’agit simplement de poser un objet frais, telle qu’une poche de glace, sur sa poitrine, où se trouve le «nerf vague».

À l’origine de cette astuce, l’influenceuse Frankie Simmons dont la vidéo a été vue plus de trois millions de fois. La jeune femme y explique que le nerf vague «est l’un des nerfs les plus longs du corps et il contrôle une grande partie du système nerveux parasympathique, c’est-à-dire le système nerveux chargé de vous calmer».

Frankie Simmons précise aussi que c’est une sorte de «boss final» quand il s’agit de réguler le système nerveux. Selon elle, si le nerf vague “n’est pas heureux, personne ne l’est ».

Alors comment le soulager ? «L’application de froid sur notre nerf vague aide à libérer l’inflammation, elle le stimule et l’aide à mieux faire son travail» conseille-t-elle. Pour stimuler le nerf vague, certains influenceurs proposent de prendre une douche froide ou encore de se rincer le visage avec de l’eau fraîche.

Si l’idée de vous exposer à une source de fraîcheur vous rebute, pas de panique, il est possible de stimuler le nerf vague par la respiration. «Une respiration profonde active le nerf vague qui se connecte à votre cœur pour abaisser la pression artérielle et la fréquence cardiaque» explique sur son site la chiropraticienne Charlotte Pelouin. La pratique du yoga ou encore de la médiation sont aussi des possibilités.