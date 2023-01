Les résolutions, ça me dépasse!

J’ai horreur des résolutions! Pour moi, c’est juste des objectifs trop ambitieux qui nous font tomber dans le piège de la performance… Depuis quelques années, j’ai donc abandonné le concept de résolutions et je choisis plutôt d’adopter un nouveau mode de vie. C’est quoi la différence? Un mode de vie se bâtit sur le long terme, dans le plaisir, comparativement aux résolutions qu’on finit par oublier d’ici la fin janvier.

Le plaisir est la donnée la plus importante à mes yeux pour réussir les objectifs qu’on s’est fixés. La notion de jeu rend le tout plus dynamique et motivant. Voici donc trois défis qu’on peut faire qui nous motiveront à adopter un nouveau mode de vie :

1. Défi Vide-Frigo

Avec la montée en flèche du coût de la vie, et les changements climatiques qui ne cessent de s’aggraver, le Défi Vide-Frigo vous aidera à évaluer votre consommation, organiser votre cuisine et inventer des recettes à base des ingrédients que vous avez sous la main. L’idée c’est de créer une recette zéro gaspi par jour, pendant tout un mois, histoire de liquider les surplus de nourriture accumulés durant les derniers mois. L’objectif est de les cuisiner en priorité, avant d’aller à l’épicerie. Car oui, vous irez à l’épicerie, mais pour n’acheter que l’essentiel, c’est-à-dire, très peu! (peut-être quelques aliments frais comme la laitue, les oeufs ou des bananes… mais sans plus!) Pour le reste, ouvrez le frigo, le garde-manger et le congélateur pour y retrouver tout ce dont vous avez besoin.

Donc pas question de se priver ici. Kuste l’envie d’être créatif.ve et de faire des économies! Mon petit truc pour éviter de vous mettre trop de pression? Cuisiner ses recettes favorites, mais en tentant de substituer quelques ingrédients par ceux qui vous regardent depuis trop longtemps. Je parie que vous serez agréablement surpris.e des résultats obtenus avec un minimum d’ingrédients!

2. Défi Rien de neuf

C’est l’idée de n’acheter que ce dont on a vraiment besoin, et idéalement de seconde main. J’ai tenté ce défi l’an dernier et j’ai réduit ma consommation de plus de moitié! Imaginez les économies que j’ai faites! Ça paraît simple comme ça, mais quand on a un besoin de consommer, on se rend compte que c’est si facile de l’acheter neuf…

Ce défi m’a complètement transformé. Sans blague! Faire l’effort de le trouver sur les sites d’échanges, dans les friperies, ou sur les sites de seconde-main comme Marketplace m’a souvent fait réaliser que je n’en avais pas vraiment besoin…

Acheter tout de seconde main reste toutefois une illusion… Lorsqu’on a un besoin précis, c’est faux de croire qu’on peut tout trouver. Et n’ayez pas peur d’établir vos limites (sous-vêtements, souliers, lunettes, matelas) L’important n’est pas d’avoir 100%, mais simplement de repenser à notre (sur)consommation impulsive.

3. Défi du désencombrement (Minsgame)

Vous connaissez les Minimalists, ces deux amis américains devenus conférenciers, qui vivent de leurs témoignages de leur mode de vie minimaliste ? C’est eux qui ont popularisé le «Minsgame» ou le «Jeu du minimalisme». L’objectif est de débarrasser d’un objet le premier jour, puis deux le second jour, ensuite trois articles au troisième jour et ainsi de suite. Eh oui, vous vous débarrasserez de 30 objets au jour 30 ! Vêtements, meubles, appareils électroniques, outils, décorations, etc. Vous pouvez le faire seul.e ou vous regrouper. J’ai souvent vu des gens créer un groupe FB pour échanger et se partager de bons trucs. Le défi vous paraît ambitieux? Détrompez-vous, il est plutôt très libérateur et vous voudrez probablement recommencer plus vite que vous l’imaginez!

Voilà! Voici 3 petits défis que vous pourrez relever en 2023. Et pas obligé de tous les faire en même temps. Soyez indulgents avec vous-mêmes et n’oubliez pas d’avoir du plaisir.