Voici à quoi ressemble une maison à 1 M$ à Montréal

Un exemple d'une propriété d'un million de dollars dans la région métropolitaine de Montréal est cette maison située à Saint-Bruno-de-Montarville inscrite à 989 000 $ et comprenant 3 chambres à coucher et 2+1 salles de bain.

Vous êtes-vous déjà demandé quel genre de maison vous pourriez vous payer avec 1 M$? Selon Royal LePage, la maison moyenne évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ en décembre dernier comptait 3,8 chambres à coucher, 2,4 salles de bain et 2286 pieds carrés de surface habitable. Même si cela peut vous paraître peu, c’est tout de même 523 pieds carrés de plus que la moyenne nationale au Canada.

«La légendaire maison à un 1 M$ n’est peut-être plus le manoir qu’elle était autrefois, mais un budget de 1 M$ permet encore d’acheter une maison luxueuse dans de nombreuses régions du Canada, a déclaré le président de Royal LePage, Phil Soper. Pour ceux qui vivent dans nos villes les plus dispendieuses, un budget à sept chiffres permet d’acheter une belle maison, bien que plus modeste.»

Les chiffres présentés par Royal Lepage pour le Grand Montréal sont semblables à ceux de la propriété type de 1 M$ dans la Ville de Montréal en tant que telle, qui compte 3,9 chambres à coucher, 2,4 salles de bain et 2153 pieds carrés d’espace habitable, soit 390 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

«De nos jours, une maison de 1 M$ dans la région du Grand Montréal est différente d’une propriété dans cette fourchette de prix il y a quelques années, lorsque les taux d’intérêt étaient plus bas et que les prix des maisons permettaient une plus grande accessibilité au marché», explique la courtière immobilière Royal LePage Privilège Roxanne Jodoin.

Aujourd’hui, les ventes à plus de sept chiffres seraient toutefois devenues une norme en ce qui concerne les maisons détachées, tant dans le centre-ville que dans les banlieues proches. «L’augmentation de la demande de propriétés plus grandes, plus modernes et avec plus de terrain, à la suite de la pandémie, a exercé une pression à la hausse sur l’offre dans ce segment», précise Mme Jodoin.

Un rapport publié en mai 2022 par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) révélait d’ailleurs qu’entre 2011 et 2021, les prix des maisons avaient augmenté de 90%. Sur la seule période 2019-2021, on observe une hausse de 47% des prix des maisons unifamiliales, et de 32% pour les copropriétés.

Toronto et Vancouver

Contrairement aux deux autres plus grands centres métropolitains du Canada, la région du Grand Montréal peut s’enorgueillir d’une taille moyenne de maison nettement supérieure à la moyenne nationale.

À Toronto, par exemple, la résidence moyenne évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,0 chambres à coucher, 2,2 salles de bain et 1461 pieds carrés de surface habitable, soit 302 pieds carrés de moins que la moyenne nationale.

Pour ce qui est du Grand Vancouver, la résidence moyenne évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 2,6 chambres à coucher, 2,1 salles de bain et 1279 pieds carrés de surface habitable, soit 484 pieds carrés de moins que la moyenne nationale.