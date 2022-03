3 marques de produits nettoyants québécois pour réduire l’usage de plastique

On le sait: notre surconsommation de plastique est un fléau environnemental (pire que nos fonds d’armoires après un an sans ménage de printemps). Arrêtez de racheter des bouteilles de produits nettoyants en plastique grâce à ces trois entreprises locales ingénieuses.

Brain Wash

Photo : Gracieuseté

Oui, les produits Brain Wash viennent dans de petits sachets, mais ils sont hydrosolubles. Suffit de les déposer dans une bouteille que vous possédez déjà (ou une nouvelle que vous réutiliserez idéalement à l’infini), d’ajouter de l’eau du robinet, d’être patient.e. (bon, juste une à deux minutes), de brasser et vous pouvez commencer à frotter.

Les nettoyants concentrés sont biodégradables et ne comprennent pas de produits chimiques comme l’ammoniac, le javellisant, les phosphates, les phtalates, les parabènes et les pesticides.

La jeune compagnie québécoise propose des nettoyants pour les vitres, la salle de bain et tout usage aux effluves agréables qui ne piquent pas dans le nez.

4,99 $ pour le duo bouteille et concentré nettoyant

2,99 $ par recharge

– En vente en ligne et dans les épiceries Metro et Valmont

SansZo

Photo : Gracieuseté

Autre solution similaire: les dosettes de SansZo remplies de concentrés de nettoyant biotechnologique (donc de cultures bactériennes autonettoyantes non chimiques et biodégradables) pour donner un coup de propre aux comptoirs (tout usage), aux vitres et à la salle de bain.

Suffit de les visser sur une bouteille remplie d’eau puis de l’agiter, pour obtenir un contenant plein de nettoyant.

Les capsules sont 100% recyclables, assure l’entreprise, et se vissent autant sur les bouteilles de SansZo que sur celles de produits populaires comme Windex.



Sinon, leurs parfums sont plutôt doux. Autrement dit, ça ne sent pas le nettoyant d’hôpital ou le citron ultra-acidulé.

8,95 $ pour un paquet de 3 recharges

– En vente en ligne ou chez Jean Coutu, Brunet, Uniprix et Amazon

Psst: SansZo propose aussi des nettoyants pour la voiture, mais ils ne fonctionnent pas avec le même système de dosettes.

Nowa Bar

Photo tirée de Facebook

Cette entreprise a réussi à glamouriser le ménage, en plus de le rendre plus écolo. Elle ne propose pas des concentrés liquides, mais bien en barres (comme son nom l’indique, hein!) présentées dans des flacons minimalistes.

Deux produits pour l’instant: un dégraissant pour les baignoires et les éviers, puis un tout usage, tous les deux élaborés à partir de matières naturelles et biodégradables.

Le mode d’emploi est simple. On les casse, on les dépose dans la bouteille, on brasse. Et voilà!

La cerise sur le sundae? Les parfums! Le «Mimosa» dégage des arômes colorés de pamplemousse et de clémentine, le «Pure» des effluves de citron et de basilic, et le «Forest» une odeur fraîche de sapin baumier et d’eucalyptus.

Barre nettoyante: 17,50 $ pour 2 recharges

Barre dégraissante: 20,40 $ pour 2 recharges

– En vente en ligne et quelques boutiques

Mais pourquoi?



La plupart des produits nettoyants comprennent plus de 80% d’eau alors que nous avons accès à cette ressource à la maison. Choisir les options énumérées ci-dessus permet donc de réduire la taille des emballages, des émissions polluantes reliées au transport (il rentre beaucoup plus de sachets que de bouteilles dans un 18-roues), et facilite l’entreposage à la maison.