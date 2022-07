Porter son maillot à l’envers, quessé ça? 

Le maillot à l'envers est une tendance qui s'installe de plus en plus.

Si vous avez fait défiler votre fil Instagram, que vous avez eu la chance d’aller à la plage ou que vous avez regardé n’importe quelle téléréalité où les maillots de bain sont l’uniforme des candidat.e.s, vous avez probablement remarqué que le haut du bikini triangle se porte aujourd’hui… à l’envers.

De quessé? L’idée n’est pas de montrer la doublure de son deux-pièces. Nenon. C’est plutôt la cordelette qui passe traditionnellement sous les seins qui va désormais sur le dessus de la poitrine.

Un an après avoir été adopté par toutes les sœurs Kardashian, le style s’importe finalement au Québec, comme on peut le voir sur les influenceuses de chez nous. Deux d’entre elles, Camille Duguay, qui a adopté le look dans la plus récente saison de L’île de l’amour, et Cindy Cournoyer, qui vient de lancer avec Lucie Rhéaume les premiers bikinis Girl Crush, démystifient la tendance pour nous.

Ok, mais… pour quoi faire?

C’est quand même une bonne question! Mais les deux jeunes femmes ont aussi de bonnes réponses: porter son maillot à l’envers permet de faire sortir son côté créatif et de mettre en valeur ses atouts.

«J’ai opté pour la tendance parce que je n’ai pas une forte poitrine et que je trouve que le look fait en sorte qu’elle est remontée vers le centre, ce qui l’augmente», explique Camille Duguay, qui a étudié en commercialisation de la mode, en plus d’être une des rares Québécoises à avoir adopté le style dans notre petit écran.

Au-delà des jolis nibars que ça peut faire, porter son haut de bikini à l’envers ouvre la porte à user de son imagination. «Les cordes vont être portées tantôt en X, tantôt autour du cou… c’est vraiment intéressant tout ce qu’on peut faire avec ça! Ça va jusqu’à 30 styles différents», lance Cindy, dont l’entreprise se spécialise dans les macthing sets.

On vous entend déjà nous demander si un nip slip guette les personnes qui s’aventurent à porter leur haut à l’envers.

«C’est la manière dont on va l’attacher qui va faire en sorte que ça va vraiment bien tenir, dit Cindy Cournoyer. On a un petit pad à l’intérieur qui va faire en sorte que ça tienne bien et qu’il n’y aura pas de nip slip! Mais c’est sûr que si on enlève le pad, ça peut bouger si on ne met pas le maillot assez serré.»

Camille Duguay propose d’enlever ce coussinet comme on enlève les soutiens-gorges en cette ère de mamelons libres. «Je trouve que la tenue est encore meilleure que quand je porte le triangle normalement, s’enthousiasme-t-elle. C’est sûr qu’il faut faire attention que ce soit bien serré sous la poitrine pour éviter que le maillot remonte. Mais si c’est bien attaché, tu ne risques pas d’avoir de nipple alert, comme on disait à L’île de l’amour!»

Le haut de bikini à l’envers ne change rien au bas, à l’exception peut-être qu’on va généralement vouloir le garder simple et éviter les tailles hautes, question de porter l’attention sur notre savant jeu de cordelettes.

Acheter du neuf ou reporter son vieux stock?

Un des points forts de la tendance, c’est qu’on n’a pas besoin de sortir son portefeuille pour l’adopter. «Avec un simple maillot triangle que tu as chez toi, c’est très possible de faire quelque chose!», assure Camille.

Cela dit, un bikini neuf sera davantage pensé en conséquence, comme le précise Cindy Cournoyer, qui a développé le modèle pour sa marque pendant un an.

Il faut s’assurer qu’il y ait une doublure et que ce soit vraiment très confortable. Ça se joue dans le tissu; le nôtre est fait de matières recyclées, ce qui fait qu’il est plus doux. Aussi, les cordes doivent être plus longues, et plus les gens ont une grosse poitrine, plus la corde doit avoir une meilleure élasticité et un meilleur tonus. Cindy Cournoyer, copropriétaire de Girl Crush

Alors, finalement, ce n’est pas si bizarre qu’il en paraît que cette idée de porter son maillot à l’envers.