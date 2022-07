LIVOM: l’art de vivre québécois et durable

Une nouvelle destination pour magasiner vêtements, meubles et décorations sera proposée aux Québécois.es à compter du mois prochain. LIVOM se déclinera en une boutique en ligne et cinq magasins un peu partout dans la province.

Déjà à la tête des marques québécoises Dans un jardin, Claire France, Grenier, Boutiques Marie Claire et Boutiques San Francisco, c’est le Groupe Marie Claire qui lance ce nouveau commerce. Les articles qui seront disponibles sont décrits comme «indémodables», «minimalistes et intemporels».

La nouvelle marque se targue également de vouloir offrir des produits «durables et écologiques», notamment en utilisant des matériaux écoresponsables. Par exemple, des vêtements seront faits à partir de plastique recyclé et de fibres naturelles, tandis que des meubles et de la déco seront fabriqués de bois recyclé. De plus, on nous assure que les matériaux seront choisis avec soin afin de pouvoir durer de nombreuses années.

Avec LIVOM, nous souhaitons offrir à notre clientèle une expérience sensorielle, un moment pour se détendre et rêver. Pour imaginer leur espace idéal, leur garde-robe parfaite ou leur décor de rêve. Dans une période où le magasinage est devenu presque plus une tâche qu’une activité, on souhaite offrir un univers complètement nouveau, un mode de vie intemporel qui marie mode, ameublement et décoration. Paule Lafrance, directrice artistique/marketing et cofondatrice de LIVOM

Les quatre premiers magasins LIVOM ouvriront à Repentigny (15 août), à Saint-Hyacinthe (31 août), à Chicoutimi (15 septembre) et à Sherbrooke (septembre). Un autre s’installera au Québec d’ici la fin de l’année, avant que l’entreprise élargisse sa présence vers l’Ontario l’année prochaine.