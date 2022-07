Pony lance sa collection 100 % locale

L’illustratrice Pony franchit une nouvelle étape dans sa florissante carrière, ce mercredi : elle lance sa première collection de vêtements entièrement fabriqués à Montréal, du patron à la confection, en passant par la coupe, la recherche de tissus et l’impression du dessin.

Joliment nommée Bonne journée, sa collection propose les vêtements colorés, minimalistes et éthiques que la créatrice désirait elle-même posséder dans sa garde-robe.

Couleurs fluo, lilas, carmin, bleu azur, tournesol : la palette vitaminée est résolument à l’image de la marque de Gabrielle Laïla Tittley, alias Pony, qui a fait des illustrations bédéesques porteuses de messages écologistes et inclusifs sa signature.

Sa nouvelle offre ensoleillée marque un précédent dans l’histoire de la designer : les t-shirts et chemises à motifs funky côtoient des morceaux basics unis, aux couleurs tout aussi vivifiantes!

Pony a voulu offrir une solution de rechange éthique aux t-shirts, camisoles, chemises et autres shorts à la coupe intemporelle — les fameux basics —, a-t-elle indiqué sur son compte Instagram. Et de tels vêtements au style décontracté confectionnés à Montréal, c’est (très) difficile à trouver, rappelle-t-elle.

«Créer des vêtements ici de A à Z, c’est COMPLÈTEMENT DINGO. J’ai appris ça first hand », raconte sur Instagram l’artiste qui a pignon sur rue à la Plaza St-Hubert. « Ç’a été une maudite aventure, pleine de hauts et pleine de bas. J’ai jamais travaillé aussi fort de ma vie accompagnée par mes collègues déterminés et motivés.»



Si elle témoigne que la fabrication de vêtements à Montréal n’est pas l’option facile, nul doute à ses yeux qu’il s’agit là d’une option garante d’un «meilleur avenir».

Aucun doute, non plus, que revêtir ces morceaux éthiques et éclatants avant de filer sous le soleil d’été nous fera passer une excellente journée.

Boutique : 6534, rue Saint-Hubert, Montréal