Nos 5 coups de cœur à la Grande Fabrique

Vêtements, déco, bouffe: quelque 150 artisan.e.s de Montréal s’empareront cette fin de semaine de la rue Sainte-Catherine Est, dans le cadre de la Grande Fabrique d’Hochelaga-Maisonneuve, le plus grand marché en plein air de créateur.trice.s d’ici. En voici quelques-un.e.s qui nous sont tombé.e.s dans l’œil.

La créatrice derrière la marque confectionne des bijoux au style bohème, ornés de pierres naturelles, des chouchous et barrettes à cheveux (incrustées de fleurs séchées naturelles) ainsi que des bougies de soya. Et l’on craque pour ces dernières! Joliment nommées – Déesse de la mer, Tarte aux mûres, Champ de lavande, Venus… –, elles sont fabriquées à la main. Notons que les produits coquets d’Adorn Academia sont tous confectionnés de façon durable à Montréal – et avec amour, précise-t-elle sur son site. Des bougies qui embaument son chez-soi et des accessoires uniques, ça a le don d’embellir le quotidien.

L’entreprise Byckl sera de la Grande Fabrique, dans Hochelaga-Maisonneuve. Photo : François Maisonneuve

Il fait bon rouler à vélo à Montréal, toutes saisons confondues, de surcroît! C’est pourquoi la fondatrice de Byckl, Marianne Bellerose, elle-même cycliste aguerrie, offre un service de fabrication de vêtements de tous les jours sur mesure et abordable aux adeptes de «bécik». La designer leur réserve un traitement royal à son atelier! Les options personnalisables excèdent de loin la hauteur de la taille et la longueur du short ou de l’ourlet de pantalon: tissus multiples, design de couture, cordonnet réfléchissant, découpe de la selle, porte-cadenas, ganses ajustables, bande réfléchissante à l’ourlet, etc. Si vous vous déplacez sur deux roues, peut-être trouverez-vous votre nouveau vêtement favori?

Couleurs vibrantes, images éclatées inspirées de la nature, compositions foisonnantes: voici qui décrit en quelques mots les affiches de l’illustratrice Catherine Hélie-Harvey. Sous sa main, la nature, bien que luxuriante, a un petit quelque chose d’inquiétant, que l’on discerne dans le regard féroce des grands fauves, alligators et autres cachalots la peuplant. Dans son univers sauvage et fantasmagorique se dressent également des femmes, combatives. On peut même agrémenter la maison de ses dessins avec ses impressions sur linges à vaisselle et housses de coussin.

On le confirme: on s’est régalée des barres énergétiques naturelles d’Haumana, préparées à la main à Montréal. Végétaliennes et sans gluten, elles renferment un ingrédient tout spécial: le fruit du baobab, que les cofondateurs, Sidi et Guillaume, ont découvert au Sénégal. Ce superaliment est non seulement bénéfique pour la santé, mais aussi pour l’indépendance financière des femmes – l’entreprise soutient directement des Sénégalaises et leurs familles. Et exit, les emballages individuels: les barres sont offertes dans un sac compostable. En plus de ravir le ventre, ces délices santé ravissent le cœur.

Pour savourer des tisanes qui goûtent le Québec, destination la Tisanerie Mandala! C’est dans sa boutique-atelier d’Hochelaga-Maisonneuve que la cheffe tisanière Nathalie concocte à partir d’ingrédients locaux ses mélanges de tisanes artisanales en feuilles. Ces dernières sont toutes offertes en vrac, alors les contenants sont les bienvenus! Pour la petite histoire, la créatrice de tisanes du terroir raconte sur son site avoir pris «conscience que les plantes peuvent nous sauver la vie» en se perdant dans la forêt abitibienne à 11 ans.

L’Éco Station Hochelaga

Collecte de piles, gonflage gratuit de pneus de vélo, remplissage de gourdes d’eau… visiter la Grande Fabrique est l’occasion de faire une halte à l’Éco Station d’Hochelaga-Maisonneuve, qui a récemment ouvert ses portes. Son but? Favoriser des habitudes écoresponsables au sein de la communauté.



3707, rue Ontario Est

La Grande Fabrique se déroulera dans Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Sainte-Catherine Est, à l’est de l’avenue Bourbonnière.