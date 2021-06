6 jardins d’art à visiter cet été

À l’occasion des journées du jardin au Canada qui se déroulent jusqu’au 20 juin, on part explorer une série de jardins où l’art et les plantes s’entrelacent.

Le Jardin du Gouverneur – Musée du Château Ramezay (Montréal)

Gracieuseté Jardin Chateau-Ramezay

Face à l’Hôtel-de-Ville, le Musée du Château Ramezay garde un secret botanique bien gardé de la ville. Son jardin nourricier et son verger sont composés de plantes qui poussaient au XVIIIe siècle, à l’arrivée du gouverneur Claude de Ramezay à Montréal. On peut se ressourcer dans ce havre de paix après avoir parcouru les œuvres d’art du Musée qui retracent l’histoire de la ville.

Jardin Daniel A. Séguin, Saint-Hyacinthe (Montérégie)

Gracieuseté Jardin Daniel-Seguin

À Saint-Hyacinthe, cet espace vert a été créé pour offrir un laboratoire grandeur nature aux étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire. On peut se rendre au jardin facilement par l’autoroute 20 qui relie Québec et Montréal. Le parc floral de 4,5 hectares déploie une horticulture ornementale et nourricière. Il est reconnu pour avoir l’une des plus grandes collections d’annuelles du Québec. Et en prime, le jardin est peuplé de magnifiques œuvres de mosaïcultures.

Le Jardin Moore, Mascouche (Lanaudière )

Gracieuseté Jardin Moore

Situé en bordure de la rivière Mascouche, le Jardin Moore est un joyau horticole de la région. Cet été, il accueille pour une cinquième année l’excellence en sculpture québécoise. À l’affiche dès le 26 juin, l’exposition Sculptures au jardin se veut une vitrine pour faire connaître l’art de la sculpture de jardin. Des ateliers gratuits d’initiation à la sculpture seront également donnés au grand public.

Domaine Joly-De Lotbinière, Sainte-Croix (Québec)

Gracieuseté Jardins Domaine Joly de Lotbiniére

Doté d’une histoire riche et d’une belle variété de plantes, ce jardin serti sur les rives du fleuve Saint-Laurent abrite également une galerie d’art. Cinq expositions permanentes relatent l’histoire de la famille seigneuriale Joly-de-Lotbinière, ainsi que leurs contributions à l’horticulture et à la photographie. Jusqu’au 11 octobre, on peut également admirer l’exposition collective Éloge de la natureréalisée par trois artistes peintres québécoises : Denise Bérard, Marie-Claude Bouchard et Hélène Charland.

Mouvement Essarts, Saint-Pie-de-Guire (Centre-du-Québec)

Gracieuseté Jardins Mouvement Essarts

Près de Trois-Rivières, le jardin Mouvement Essarts s’étend sur plus de 1 200 mètres de sentiers pédestres boisés. Quelque 40 sculptures en grand format d’artistes locaux et internationaux jalonnent le parcours. Le parc peut être visité en tout temps de l’année et l’accès est gratuit.

La Promenade des jardins, Ottawa et Gatineau (Outaouais)

Gracieuseté Jardin Musée Histoire Gatinea

Composée de plus de 75 jardins, la Promenade des jardins s’étend de Rideau Hall, le long du canal Rideau à la ferme expérimentale et de retour à la colline du Parlement en passant par Gatineau. On peut faire la route à pied ou à bicyclette. En chemin, le Musée des beaux-arts d’Ottawa et le Musée d’histoire de Gatineau cultivent également des jardins d’exception. Le premier évoque l’art canadien du Groupe des sept, tandis que le deuxième, d’inspiration japonaise, est un cadeau de diplomates nippons.