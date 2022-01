Comment les réseaux sociaux comptent s’emparer des NFT?

Les NFT sont partout! Même sur les réseaux sociaux! Twitter, Facebook, Instagram et même Reddit… Les plateformes veulent désormais devenir le lieu incontournable dans la vente et l’achat des NFT. La course est lancée !

Ce n’était qu’une question de temps avant que la vague des NFT ne déferle sur les réseaux sociaux. C’est Twitter qui ouvre la danse. La plateforme du petit oiseau bleu a lancé la possibilité de mettre un NFT en photo de profil. Un dispositif pour le moment réservé uniquement aux abonnés de Twitter Blue sous iOS. Une première phase qui permettra de se vanter d’être en possession d’un NFT, mais aussi, et surtout, d’en faciliter sa vente. Twitter indique en effet que les images seront reliées directement aux comptes des propriétaires sur OpenSea, la plateforme mondiale de ventes des NFT. Un bon moyen pour limiter une utilisation non autorisée d’un NFT. Les propriétaires pourront quant à eux profiter de leur nouvelle photo de profil NFT dans une forme hexagonale, lier leur portefeuille de cryptomonnaie et afficher les liens vers leurs collections de NFT.

«Nous voyons maintenant des gens utiliser les NFT comme une forme d’identité et d’expression de soi, et comme un moyen de rejoindre la communauté florissante et une conversation de plus en plus active sur Twitter. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs de Twitter un moyen transparent et convivial de vérifier leur propriété NFT en leur permettant de connecter directement leurs portefeuilles de cryptomonnaies à Twitter et de sélectionner un NFT de leur collection comme nouvelle photo de profil», a déclaré Twitter.

En permettant de mettre des NFT en photo de profil via Twitter Blue, le réseau social pourrait bien relancer l’attractivité de ses abonnements payants, lancés aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie en novembre dernier, et qui depuis n’a pas été un franc succès. En 2021, les ventes mondiales de NFT ont atteint 25 milliards de dollars. Twitter a tout de même précisé que cette nouvelle option sera éventuellement disponible à tous les utilisateurs du réseau social.

Reddit aussi compte bien se lancer dans la tendance des NFT. La plateforme a de son côté lancé un premier test pour changer sa photo de profil avec un NFT, comme l’a découvert Nima Owji. Une nouveauté qui n’est pas étonnante puisque la cryptomonnaie était le sujet le plus populaire en 2021 sur Reddit.

Le groupe Meta ne cache pas ses grandes ambitions. Que ce soit sur Facebook ou Instagram, une nouvelle fonctionnalité permettra d’afficher ses NFT dans son profil. Mark Zuckerberg ne s’arrête pas là. Son but ? Devenir la place de marché pour vendre et acheter des NFT en toute sécurité. Un premier test avait été lancé en juillet 2021 avec «Collectibles» sur Instagram qui permet de vendre plus facilement et d’acheter des NFT grâce à des enchères.

Entre l’explosion du commerce sur les réseaux sociaux et la popularité des NFT, le commerce des NFT sur les plateformes communautaires se place déjà comme la tendance à surveiller en 2022.