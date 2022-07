Entre un sac de chips dans une file interminable à l’aéroport et une chaudrée de mollusques nord-côtiers accompagnée d’une bière à la camerise sur fond sauvage et marin d’une pure beauté, que préférez-vous? Ouin, réflexion faite: direction le circuit gourmand de la Côte-Nord.

Lors de votre épopée jusqu’au bout de la route 138 sur les quelque 1250 kilomètres de rivage de la région, Tourisme Côte-Nord vous invite à vous arrêter à une kyrielle d’adresses gourmandes locales: microbrasseries, poissonneries, restaurants, chocolateries, épiceries, fermes et distilleries.

Tous les artisans participants sont répertoriés dans une carte interactive, ce qui vous permet de ne rien manquer en chemin.

On vous suggère fortement de vous arrêter à la Pêcherie Manicouagan, un restaurant et une poissonnerie qui sert le meilleur de ce que les eaux locales ont à offrir. Pour ramener la mer à la maison, repartez avec une canne de chaudrée de mactres de Stimpson, un savoureux mollusque d’ici.

À Baie-Comeau, à mi-chemin entre Tadoussac et Sept-Îles, faudra bien faire une pause-café. Direction le Manoir du Café, microtorréfacteur et café-restaurant ouvert depuis 30 ans. On empoigne un latté ainsi qu’un sac de leurs délicieux grains parmi un vaste choix. Bon à savoir: il s’agit de la première entreprise caféinée dans l’est du Québec axée sur la consommation durable.

La soif vous prend? On s’installe à la microbrasserie St-Pancrace pour goûter à leur rafraîchissante blanche sure Tête-de-cheval à l’airelle et à l’argousier ainsi qu’à leur envoûtante Fleur de feu à la tisane de chicoutai, qui offre une délicieuse balance d’acidité, d’amertume et de sucre. À Sacré-Cœur, on va à la Chasse Gardée et à Tadoussac à la microbrasserie de… Tadoussac! Pas mêlant.

Passez aussi Chez Julie au Havre-Saint-Pierre, restaurant notamment connu pour ses pizzas aux fruits de mer, mais aussi ses compotes et ses muffins à la shikuteu (chicoutai en innu), une baie acidulée qui pousse au nord du Québec.