Naomi Campbell sera à C2 Montréal  

Icône de la mode de renommée internationale, la mannequin britannique Naomi Campbell donnera très bientôt une conférence à C2 Montréal, qui se déroulera cette année du 26 au 28 septembre.

Si elle est évidemment connue avant tout pour son incroyable palmarès des plus prestigieux catwalks – Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Hermès, pour n’en nommer que quelques-uns –, Naomi Campbell est aussi femme d’affaires et philanthrope.

À l’occasion de sa conférence à C2, Naomi Campbell évoquera notamment le travail mené par l’organisme Fashion For Relief, qu’elle a fondé en 2005, et son implication dans plusieurs causes touchant à la santé, aux droits de la personne et à l’environnement.

C2 Montréal, qui se tiendra cette année en plein cœur du centre-ville, sur l’esplanade de la Place Ville Marie, n’a pas encore précisé l’horaire exact des conférences, mais plusieurs autres têtes d’affiche ont été dévoilées.

On y retrouvera ainsi le chef d’orchestre et directeur artistique de l’Orchestre Métropolitain Yannick Nézet-Séguin, ou encore la directrice des ventes et des opérations marketing de TikTok pour l’Amérique du Nord, Sandie Hawkins.

L’événement normalement réservé aux détenteurs de billets du monde des affaires sera en partie ouvert au public, qui pourra accéder au site gratuitement.