10 folles activités pour vos vacances au Québec

Soleil chaud, longue journée d’ensoleillement, vitamine D à volonté: en attendant le retour de la saison estivale, on rêve aux beaux jours en planifiant nos prochaines vacances! Entre de nouveaux endroits à découvrir et des sorties annuelles incontournables, voici un circuit d’activités à essayer cet été au Québec. Suivez le guide!

1. Dormir sur l’eau, pourquoi pas?

Photo : Gracieuseté

Le Flotel offre une expérience hôtelière écoresponsable et originale aux vacanciers. Amarrées à un quai, les cabines fabriquées à partir de conteneurs recyclés sont situées au bord du lac Saint-François. Un endroit parfait pour pratiquer des activités aquatiques et profiter des festivités entourant l’événement annuel des Régates de Valleyfield. Que ce soit pour admirer les couchers de soleil sur la terrasse privée de votre hébergement, naviguer en duo à bord d’un kayak ou essayer le SUP (stand up paddle), tout est à proximité pour profiter de votre séjour!

Pour plus d’informations: flotel.ca

2. Île de rêve

Louer une île le temps d’un week-end? Une idée originale pour les adeptes de plein air et romantique à souhait pour les duos amoureux de la nature. Les nombreux sites de camping du réservoir du Poisson Blanc sont situés sur des îles ou des presqu’îles. Celles-ci sont seulement accessibles au moyen d’embarcations telles que le canot ou le kayak de mer (la location d’embarcations est offerte). Rustiques et isolés, ces sites offrent une expérience de camping sur un vaste plan d’eau où il n’y a aucun voisin à proximité.

Pour plus d’informations: poissonblanc.ca

3. Quoi de plus «instragrammable»?

Photo : Gracieuseté Photo : Gracieuseté

Situé au cœur des Basses-Laurentides, la Cidrerie Lacroix a fait peau neuve avec de nouvelles installations en 2020. Digne d’un cliché Pinterest, le bistro propose une délicieuse expérience gastronomique offrant une sélection de ses produits gourmands issus du verger et de l’agriculture locale. Un concept novateur où s’ajoutent à la cueillette de pommes des espaces aménagés en pleine nature et un cider house urbain. Une charmante terrasse est aménagée pour admirer le décor en plein air. Qu’ils soient en fleurs ou remplis de pommes, les quelque 7000 pommiers forment un bel arrière-plan pour vos photos familiales. Le tout à seulement 30 minutes de Montréal!

Découvrez le compte Instagram de la cidrerie pour vous donner l’eau à la bouche!

Pour plus d’informations: cidrerielacroix.com

4. Votre prochaine photo de profil

Photo : Gracieuseté

Visiter une fermette de lamas et d’alpagas? Pourquoi pas! Inutile de dire que ces chaleureux pensionnaires sont a-do-ra-bles! C’est à Rivière-Beaudette que les deux propriétaires du refuge La Belle et ses bêtes se sont installés. Éternels amoureux des animaux, Anik Renaud et Jean-Sébastien Théorêt ont créé un terrain de jeu pour ces camélidés et adopté d’autres animaux au passage. Dès le début de la saison estivale, il est possible de réserver l’endroit pour un événement spécial et observer ces belles bêtes en bonne compagnie.

Découvrez l’horaire des visites ici.

5. Un incontournable saisonnier

Tennis, SUP, wakesurf, catamaran: les sports sont à l’honneur au Centre nautique Pierre Plouffe, voisin du Club plage et tennis. Que vous soyez novice ou expert.e, le lac Tremblant est l’endroit tout indiqué pour apprendre ou pratiquer une activité aquatique. Le bon plan? Louer une embarcation et terminer la journée en beauté sur la plage en sirotant un daiquiri qui vaut le détour! Une sortie tout inclus qui plaît à tous et à toutes.

Plus d’informations ici.

6. En mode zen

Photo : Gracieuseté

Le Spa Nordic Station, situé à Magog, est niché au milieu des arbres et aux abords de la rivière Castle. Le son de la chute d’eau et le décor rustique sont apaisants, permettant de se ressourcer à souhait. Bains chauds californiens, saunas secs finlandais, bains vapeur, bassins et chutes d’eau froide, terrasses extérieures et aires de détente avec foyer: tout est mis en place pour une expérience thermale unique. Ce spa est idéal pour s’offrir un moment de détente en toute quiétude.

Pour plus d’informations: spanordicstation.com

7. Un club de golf jeune et inclusif

Photo : Gracieuseté

Une nouvelle tendance sportive a récemment pris d’assaut le Québec. À notre grande surprise, le golf a fait un important retour, et ce, même chez les jeunes! Si vous êtes un.e adepte, vous connaissez probablement tous les bons circuits, mais pour les plus récent.e.s fans, le Golf Exécutif Montréal situé à L’Île-des-Sœurs est une superbe option. Le club house adjacent au champ de pratique est au goût du jour: les installations sont à la fine pointe de la technologie et des salons privés sont aménagés. Tout est en place pour passer du bon temps et apprécier son expérience. Un neuf trous à neuf minutes du centre-ville… oh que oui! À vos bâtons!

Pour réserver votre ronde ou pour plus d’informations: golfexecutifmontreal.com

8. Une évasion pour tous

Photo : Gracieuseté

Situé en Mauricie, le Lac-à-l’Eau-Claire est l’endroit parfait pour s’évader et s’offrir des vacances 100% nature en famille. Dans un décor bucolique, il y a plusieurs activités à essayer pour profiter des beaux jours d’été sur ce courant d’eau considéré comme le plus limpide au Québec. Avec 2500 hectares de nature, le terrain de jeu est grand! Une randonnée en forêt, une évasion en famille ou un week-end de pêche (les gens qui aiment taquiner la truite sont servis avec ce plan d’eau idéal!): plusieurs forfaits vacances sont offerts pour combler toutes les envies!

Pour plus d’informations, cliquez ici.

9. Retraite tout inclus

Un séjour cinq étoiles au cœur de la nature à moins d’une heure de Montréal… que demander de mieux? Les grands chalets de luxe du Club lac Walfred sont situés en pleine nature dans les Laurentides à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. En plus du décor et des installations modernes, certains chalets offrent une vue panoramique sur le lac Walfred, où l’on peut nager, voguer et pagayer! Tous les chalets sont pourvus d’un spa extérieur, d’un grand terrain avec foyer et terrasse pour prendre son café matinal avec les petits oiseaux comme trame sonore! Un lieu parfait pour une escapade unique pour 8 à 10 personnes.

Pour plus d’informations: clublacwalfred.com ou hebergia.ca

10. Santé!

Photo tirée de la page Facebook de Clos Saragnat

Entre ami.e.s, en amoureux, toutes les raisons sont bonnes pour visiter un vignoble! Pour découvrir les vins Saragnat, pionniers de la viticulture contemporaine au Québec, on se dirige à Frelighsburg, en Estrie. Ce verger – l’un des plus vieux du Québec – s’étend sur 35 acres à 220 mètres d’altitude sur les flancs ensoleillés du mont Pinacle. Le cadre pittoresque est digne des plus beaux paysages européens. Les produits à déguster sur place sont certifiés biologiques et suivent les saisons. Charmant!

Pour plus d’informations: saragnat.com