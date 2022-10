Deux fois plus d’Aire commune cet été

Aire commune donne cette semaine le coup d’envoi de l’Esplanade Louvain, dans Ahuntsic. Ce sont au total 40 îlots qui seront offerts aux Montréalais.e.s cet été, soit deux fois plus que l’an dernier. Du fun double, quoi!

Depuis 2017, la compagnie montréalaise Aire commune investit les lieux publics en aménageant des espaces extérieurs de coworking (travail collaboratif, en français).

Pour une deuxième année, elle propose un site au coin de l’avenue de l’Esplanade et de la rue de Louvain, en collaboration avec SDC District Central et l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. En plus d’être aménagé pour qu’on puisse y travailler, l’endroit propose des 5 à 7 décontractés avec des DJ, un bar et des camions de bouffe de rue.

L’Esplanade Louvain sera d’ailleurs officiellement lancée ce jeudi (26 mai) avec Shaq France, Lu B et A$h Banks aux platines dès 17h.

Mais ce n’est pas tout! Dès le 13 juin, Aire commune s’installera aussi à la Place Ville Marie dans un coin nommé Esplanade PVM, où on trouvera deux salles de réunions aménagées dans des conteneurs vitrés pouvant accueillir jusqu’à huit personnes chacun.

En plus du wifi et des prises électriques mis gratuitement à la disposition de ses locataires temporaires, ces salles – disponibles sous réservation – seront toutes deux dotées d’une télévision pour faciliter les présentations. De quoi donner envie de retourner travailler au centre-ville!

Aire commune

Une quarantaines d’îlots de coworking seront aussi étalés de Lachine à Hochelaga. Ils offriront de 6 à 12 places chacun.

Le concept, qui avait connu un franc succès l’an dernier, devient ainsi le plus grand réseau d’espaces de travail extérieurs d’Amérique du Nord, faisant de Montréal un endroit phare du greendesking.

Les îlots d’été seront opérationnels à travers la ville dans les prochaines semaines. Pour savoir où ils seront installés et pour connaître la programmation d’Aire commune, rendez-vous sur le site.