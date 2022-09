Les meilleurs spots pour rouler en patins à Montréal

«Le meilleur spot pour aller faire du patin à Montréal, c’est l’île de Montréal au complet», lance d’emblée Jason Muir, féru de patins à roues alignées, spécialiste de la pratique en milieu urbain. Mais il a tout de même accepté de nous livrer ses coins favoris dans la métropole, où l’asphalte lisse nous permet de gaiement sillonner les quartiers.

Les pistes cyclables

« Si tu es un patineur urbain, tu es gâté, gâté, gâté à Montréal! lance Jason. Si tu veux des côtes, il y en a ; si tu veux des lignes plates, il y en a. Et il y a des parcs partout. »

Ses pistes favorites

Axe nord-sud : le Réseau express vélo sur les rues Saint-Denis et Lajeunesse (soulignons à titre préventif que cette piste peut être fort achalandée)

Axe est-ouest : les rues de Bellechasse, Bélanger et Saint-Zotique

Bord de l’eau : piste reliant le Vieux-Port au canal de Lachine

Les parcs

Le parc Maisonneuve ( 4601, rue Sherbrooke Est ), c’est LA place pour rencontrer des patineurs en ville — dont la troupe de patineurs Rolling Tribes (voir encadré) —, assure Jason.

Le parc Jarry (205, rue Gary-Carter) attire également son lot d'adeptes.

Les planchodromes (skateparks)

Si comme David Mascolo, cofondateur de la première boutique québécoise spécialisée en patin à roues alignées, Solo Inline, sise dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, vous êtes friand de patinage dit «agressif», inspiré de la planche à roulettes, et d’acrobaties sur modules, voici quelques planchodromes incontournables :

Le Vans du Parc olympique: de calibre international, constitué d’un bol en béton d’une superficie de 900 m2, il comprend un parcours de rue (modules, rampes) et plusieurs éléments architecturaux — c’est le coup de cœur de David. 4545, avenue Pierre-De Coubertin

Le Van Horne dans le Mile-End : surplombés par le pont d’étagement Van Horne, les passionnés de petites roues disposent de mobilier urbain, scène, modules amovibles et éclairage d’ambiance. 5855, boulevard Saint-Laurent

Le Père-Marquette, dans Rosemont–La Petite-Patrie : sis en plein cœur d’un parc animé, entouré de buttes verdoyantes. 1602, rue de Bellechasse

Celui de la Promenade-Bellerive, dans Mercier : ce grand parc abrite certes de plus petits modules, indique David, mais il a l’avantage d’être sur le bord de l’eau – donc profitons-en pour faire un barbecue en famille ou entre amis. 8300, rue Bellerive

Patins et planches s’allieront en août lors de cette compétition de type skatepark sur la promenade Ontario, organisée par Solo Inline et sa complice Low Life, boutique vouée au patin à roulettes (le patin « rétro »). Les sauts seront à l’honneur dans un parcours conçu expressément pour l’événement, qui présentera en outre des disciplines un peu moins connues. Et le Chiac Disco de Lisa LeBlanc sera de mise… car un atelier de roller disco est au programme! Tenté? Inscrivez-vous ici.

Du 12 au 14 août, 3350, rue Ontario Est

ÇA PATINE DANS LA MÉTROPOLE !



La communauté montréalaise sur roulettes, « elle est vibrante, elle est vivante! À mon avis, Montréal, c’est [même] l’une des plus belles villes où patiner au monde », affirme avec cœur Jason Muir, fondateur du groupe les Rolling Tribes, qui organise des rendez-vous hebdomadaires de patinage en ville.



L’été passé, il a créé cette communauté inclusive de patineurs, mû par le désir de rassembler les gens isolés par la pandémie. Toutes les disciplines de patinage sont les bienvenues!



Seul à sa première activité, le passionné a vu s’ajouter une personne, puis cinq. Aujourd’hui, chaque rendez-vous attire une quarantaine de mordus de tous niveaux, mais également de tous âges et de tous milieux sociaux. Pour Jason, ce premier été à bâtir cette riche communauté, à tisser des liens profonds autour d’une passion commune, a été « magique ». « Ç’a été le plus bel été de ma vie. » Et la magie se poursuit!

Le vendredi Light Up the 514/Illuminez le 514! du Plateau des Rolling Tribes, groupe de patins à roues alignées à Montréal / Photo fournie par Jason Muir

L’entraînement du lundi

La tribu sur roues alignées se rassemble dans un gros stationnement qui varie d’une semaine à l’autre, exempt de trafic, pour apprendre et s’exercer en toute sécurité ou transmettre des conseils. Jason et autres patineurs aguerris se font un plaisir d’inculquer en toute bienveillance les rudiments de leur discipline.

La balade du mercredi

Le groupe se balade, relaxe, sur les pistes cyclables ou dans les rues tranquilles de la ville, comme au parc Maisonneuve ou le long du canal de Lachine. On le rappelle : la tribu accueille tout le monde sans exception!

Vendredi Light Up the 514/Illuminez le 514! à Hochelaga-Maisonneuve des Rolling Tribes, groupe de patins à roues alignées à Montréal. Photo fournie par Jason Muir

Le vendredi Light Up the 514/Illuminez le 514!

La nuit tombée, on célèbre avec éclat et dans une ambiance festive la culture du patin à Montréal! À 21 h, on chausse ses patins à roues luminescentes, se pare de ses plus beaux accessoires fluorescents et on arpente en tribu les rues d’un quartier différent de la ville chaque semaine.

Jusqu’à présent, le Plateau, Hochelaga, le Mile-End, le Mile-Ex et Rosemont ont vu défiler ce « party ambulant », comme le qualifie David, de Solo Inline. Le groupe prend de l’ampleur tout au long de cette virée nocturne inspirée des light parades à Venice Beach, en Californie, attirant des joueurs dans son sillage. « C’est selon moi l’événement le plus cool à Montréal », affirme le patineur skate.

Les Rolling Tribes proposent de surcroît des sorties impromptues au quotidien sur WhatsApp.