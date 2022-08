Bébé, on part à Bromont en tête-à-tête!  

Ce n’est pas parce que les vacances de la construction sont derrière nous, que la température baisse et que les articles de la rentrée ont envahi les commerces que l’été est terminé. Et parce que c’est pas fini tant que c’est pas fini, on en tire le maximum avec une escapade d’un week-end digne d’une lune de miel. Direction? Bromont!

Ville de la MRC de Brome-Missisquoi située à une petite heure de Montréal, Bromont est un endroit de villégiature privilégié de la région en raison de ses lacs et ses monts. Non seulement c’est beau en Estrie (‘scusez-la), mais c’est aussi riche en activités. Sur notre route: des vignobles, un spa, de la randonnée et de chouettes restos.

Le Parc des Sommets

Il n’y a pas que la randonnée qu’on peut pratiquer dans les 140 kilomètres de sentiers qui relient quatre monts, d’où le nom du parc. L’été, on peut aussi y faire du vélo de montagne et même de l’équitation, tandis que l’hiver, on se tourne vers le fatbike, le ski de fond et la raquette.

Ne voulant pas d’un nouveau développement immobilier sur le mont Brome, des citoyen.ne.s se sont mobilisé.e.s il y a quelques années afin de racheter les terres au promoteur, permettant l’agrandissement du parcours déjà existant. On ressent d’ailleurs une sensibilité pour l’environnement dans les sentiers, qui sont parfois accompagnés de tableaux d’interprétation de la faune, faits en collaboration avec le Zoo de Granby.

Nouveauté cette année, des tours guidés de niveau débutant à intermédiaire nous permettent d’en apprendre plus sur la biodiversité du parc et son histoire. L’expérience, qui dure toute la journée, vient avec un charmant petit plus: un pique-nique et un verre de vin d’un vignoble local. De quoi faire le plein d’énergie pour quelques kilomètres encore!

44, chemin des Carrières, à Bromont (Pavillon d’accueil)

Prix: 40 $ par personne pour le tour guidé

Le Balnea spa

Ce spa est si grand qu’on pourrait s’y perdre. Pas moins de quatre saunas, dont plusieurs offrent une vue panoramique sur la réserve naturelle qui entoure le Balnea, s’ajoutent aux deux bains vapeur et aux sept bains chauds à remous. Situé sur un terrain de 80 acres, l’endroit profite de l’environnement qui l’entoure pour offrir un parcours qui va jusqu’au lac Gale, où on peut se lancer à l’eau pour compléter l’expérience thermale.

Les zones de détente sont plutôt originales: un «ciné spa» diffuse des images de la nature, un salon marocain où flotte une agréable odeur d’encens et des petits cabanas qu’on peut louer pour la journée offrent une certaine intimité. Des repas légers sont servis au restaurant, le Lumami, et au bar, où on sert aussi des drinks rafraîchissants.

Au printemps prochain, de nouvelles installations seront inaugurées, ce qui fera de Balnea l’un des plus grands spas du Québec, si ce n’est le plus vaste.

319, chemin du Lac-Gale, à Bromont

Prix: entre 40 $ et 80 $ pour l’expérience thermale

La route des vins

S’étendant au travers des Cantons-de-l’Est, la route des vins regroupe 22 vignobles, ce qui représente 60% de la production vinicole au Québec. Tout près de Bromont, on en retrouve trois. Au Domaine Valbrome, qui est aussi une cidrerie, on nous propose six vins issus de divers cépages, dont le vidal, le chardonnay, le gewürztraminer, le Maréchal Foch et le pinot noir.

Du côté du vigneron Léon Courville, qui cultive une douzaine de cépages, on nous propose aussi du mousseux et des vins de glace. Des dégustations (commentées ou non) et des visites guidées sont possibles, mais on peut également tout simplement amener son pique-nique et s’acheter une bouteille sur place.

Quant au Vignoble Bromont, il a la particularité d’être également une auberge. Cela dit, nul besoin d’y séjourner pour profiter d’une dégustation ou d’un pique-nique. En saison, on peut même jouer les viticulteur.rice.s apprenti.e.s en participant aux vendanges.

Prix: dégustation à partir de 4 $, selon le vignoble

Le Chardo

Bromont est une ville sympathique pour les épicurieux.euses, parce qu’en plus du resto du spa et des nombreuses possibilités pour grignoter dans les vignobles, il y a le Chardo, un restaurant et bar à vin situé sur la charmante rue Shefford.

Dans un cadre décontracté, on déguste les plats créatifs d’un menu en constante évolution. Crevettes nordiques emballées dans une feuille de chou chinois, risotto aux pétoncles arrosé d’encre de seiche et produits plus rares, comme les cœurs de quenouille ou la grenouille, sont servis dans des assiettes toujours bien dressées.

La carte propose des vins nature, qu’on peut consommer en accord si on écoute les conseils des serveur.euse.s. Un menu dégustation, avec ou sans accords de vins, est d’ailleurs disponible.

606, rue Shefford, à Bromont

Mercredi au dimanche, dès 11h30

Si ce parcours est idéal pour des amoureux.euses en quête d’un séjour en tête-à-tête ou pour des ami.e.s qui cherchent à se gâter un peu, la région ne manque pas d’options pour les familles. Hébertisme, tyroliennes, murs d’escalade et jeux aquatiques ont de quoi divertir les enfants, mais rien ne vaut le Zoo de Granby, qui a complètement réaménagé ses espaces pour les animaux ces dernières années. Lieu de conservation, de recherche et d’éducation, il propose constamment des nouveautés amusantes, comme les sculptures en Lego qui ont été ajoutées au parc cette année.

Bébé, l’an prochain, on amène les enfants!