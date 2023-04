L’incomparable Côte-Nord en 11 escales trippantes

En longeant le fleuve jusqu’aux contrées sauvages de la Côte-Nord, on n’atteint peut-être pas le bout du Québec, mais on saisit toute l’immensité des contours de notre Belle Province et de ce qu’elle a de meilleur à offrir : paysages à couper le souffle, délicieuses richesses marines, et humains chaleureux. Cela va sans dire, il n’y a rien de comparable à un road trip nord-côtier.

DE TADOUSSAC À BAIE-COMEAU

Gravir les impressionnantes dunes de Tadoussac

À quelques minutes du centre de Tadoussac vous attend une merveille naturelle : d’immenses monticules dorés érigés par l’action des vents et des glaciers. La pente est abrupte, mais la vue sur le Saint-Laurent, ô combien splendide! Si vos genoux sont solides, n’hésitez pas à descendre les dunes afin de mieux les admirer d’en bas, en pataugeant tranquillement dans la marée (souvent) basse de la baie du Moulin à Baude ou en prenant un bain de soleil sur la plage.

Photo : Sébastien St-Jean

Frôler les baleines en kayak chez Mer et Monde Écotours

Visiter la Côte-Nord sans observer les baleines, c’est comme aller en Gaspésie sans voir le rocher Percé. Mais au lieu d’emprunter un bateau polluant pour aller à la rencontre de ces mammifères marins, Mer et Monde Écotours vous propose de les admirer en kayak de mer. Des excursions d’une demi-journée, de l’aube à la tombée de la nuit, jusqu’à des expériences de deux jours sont offertes. Des guides expérimentés nous pointent les phoques, les rorquals et les bélugas (plus rares) qui croisent notre route, en nous racontant de trépidantes anecdotes sur leurs complices marins.

Comme le cadre est si beau (et que la fatigue nous gagne pendant notre épopée), on dort dans leurs sites de camping, prêts-à-camper, ou leurs refuges rustiques qui bordent le fleuve, ce qui permet de zieuter tranquillement les bateaux qui passent et de s’endormir au son des baleines. Irréel!

Plus d’infos

Se poser au Manoir du Café à Baie-Comeau

Véritable institution de Baie-Comeau, le microtorréfacteur dispose d’une kyrielle de grains de choix aux profils aromatiques originaux. C’est pas mêlant, même leur mélange décaféiné mexicain nous a conquis. Leur chaleureux café situé au cœur de la ville s’avère le parfait arrêt pour zieuter notre itinéraire tout en dégustant une boisson caféinée et un de leurs savoureux bols ou sandwichs prêts-à-manger.

Si vous avez de la chance, vous croiserez peut-être l’ultra-sympathique copropriétaire Jérôme, un vrai passionné de café qui a commencé à travailler pour l’entreprise à 15 ans puis repris les rênes dernièrement. On repart avec leur merch actuelle et quelques sacs de grains à infuser tout au long de notre parcours nord-côtier.

Plus d’infos

Se bourrer la fraise de… camerises à la Ferme Manicouagan

Un détour à Pointe-Lebel s’impose pour se remplir les joues du fruit nordique de l’heure, la camerise. Cette petite baie acidulée, couleur bleuet et de forme allongée pullule dans les champs de cette ferme maraîchère. On les cueille nous-mêmes ou on passe voir le sympathique personnel de la boutique qui propose des casseaux remplis à ras bord, d’autres petits fruits et légumes frais en plus de produits dérivés de la camerise : confitures, tartes, jus ou marinades sèches.

Plus d’infos

Vivre des sensations fortes chez Attitude Nordique

Véritable éden pour les amateurs de plein air, ce centre écotouristique possède fort probablement l’offre d’activités la plus complète et moderne de la Côte-Nord. Kayak de mer – dont une formule en mode 5 à 7 incluant petit goûter et vino, planche à pagaie, tyrolienne, via ferrata, escalade. En revenant, on profite d’un moment détente sur la plage de sable fin puis, si on le désire, on étire l’expérience en dormant sur place dans une tente prospecteur, un site de camping ou un loft installé à l’étage du bâtiment principal. On peut y cuisiner en gang et terminer la soirée avec une bonne broue devant le feu, en ayant le fleuve comme toile de fond.

Plus d’infos

Photo : Philippe Lépine Photo : Philippe Lépine

SEPT-ÎLES

Entamer une tournée des bars de Sept-Îles

Envie de faire la fête? C’est à Sept-Îles que ça se passe! On propose d’entamer une petite virée à la microbrasserie La Compagnie (dont le nom est inspiré de l’une des premières entreprises de Sept-Îles qui a contribué à l’essor de la ville) qui concocte ses bières artisanales sur place. On s’installe au long bar pour faire face aux cuves ou sur la spacieuse terrasse pour profiter du coucher du soleil en partageant un délicieux en-cas de style pub, le tout dans une ambiance joyeusement décontractée.

On poursuit notre virée au Edgar Café Bar, juste à côté, la place des locaux branchés et touristes en quête de bonnes mousses québécoises (dont celles de la très prisée brasserie AuVal) et de vins nature. Côté nourriture, on y propose de bâtir sa propre assiette de fromages, rillettes, saucisses et saucissons ainsi que poisson fumé. Il y a même une chouette sélection pour les végés.

Puis, quand on est bien «réchauffé», les plus téméraires peuvent s’aventurer à la Taverne Chez Louis sur une rue un peu plus reculée. Ici, pas de chichi, c’est la grosse bière («la quille») qui est de mise pour piquer une jasette aux travailleurs du Nord qui passent par là avant de revenir chez eux. Tables en bouchons de bière Molson, chaises bistro, tête de chevreuil, jukebox… Oui, on a affaire à une vraie de vraie taverne.

La fête n’est pas finie? On dit que la place pour danser est au Bar Le Diamant, où «ça clubbe comme en 2009», nous a révélé une Septilienne.

Faire connaissance avec des cultivateurs… d’huîtres locales

Saviez-vous qu’on cultivait des huîtres au Québec? La ferme maricole Purmer vous invite à venir visiter son île, la Grosse Boule, où vous seront expliqués les rouages de l’élevage des produits marins. Le tout se déroule dans une salle moderne avec une guide fort sympathique et se conclut avec une dégustation de leurs «récoltes», des algues majoritairement, apprêtées de diverses façons. Sont aussi cultivés sur place moules et pétoncles. Pas envie de repartir de cette charmante Grosse Boule (qui offre un panorama magnifique sur les sept îles du haut de sa montagne)? Restez dans les confortables yourtes installées au creux d’une petite baie, et toutes munies d’une cuisinière au propane, d’une salle de séjour, de chambres à coucher et d’un système de chauffage d’appoint.

Réservation de mise

Photo : Sébastien St-Jean

HAVRE SAINT-PIERRE

Dormir sur une île presque déserte

S’il y a une expérience d’hébergement qu’il ne faut surtout pas rater sur la Côte-Nord, c’est celle des Ôasis de la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. On quitte le port d’Havre-Saint-Pierre en bateau pour rejoindre l’île du Havre ou la Grande Île et ses habitations en forme de goutte d’eau munies d’une banquette transformable en lit, d’une mezzanine hamac (un filet sur lequel on peut dormir), de prises de recharge de petits appareils électroniques, de chauffage, de toilette sèche, et de tout le nécessaire pour cuisiner et manger (barbecue, grille-pain, bouilloire, foyer de cuisson et table à pique-nique). Ne manquez pas de prendre les chaises de camping fournies pour aller observer le coucher du soleil et de vous garder de l’énergie pour faire le tour de l’île en randonnée le lendemain.

Plus d’infos

Prendre l’apéro à la Distillerie Puyjalon

Amateurs de spiritueux québécois, profitez de votre visite à Havre-Saint-Pierre pour passer à la Distillerie Puyjalon, où l’on concocte des alcools fort intéressants, dont un gin qui a déjà conquis le palais des buveurs. À la fois salin, floral et fruité, il nous fait voyager à chaque gorgée au sein de la splendeur sauvage du nord du Québec avec ses aromates boréals (genévrier nord-côtier, poivre des dunes, myrique baumier, thé du Labrador, livèche écossaise, chaga séché, airelle vigne d’Ida et – évidemment – la chicoutai). Un bar ainsi qu’une terrasse ont été aménagés sur place afin de permettre aux visiteurs de découvrir tous leurs fins produits.

Plus d’infos

Se rééégaler Chez Julie

Vous pensiez avoir mangé le meilleur repas de fruits de mer de votre vie? Les plats servis Chez Julie peuvent certainement rivaliser avec ce dernier. On n’a peut-être pas rencontré LA Julie, mais on devine qu’elle est généreuse à la vue de l’assiette La Goélette, laquelle comprend de la morue, du flétan, des pétoncles, des crevettes ET des pattes de crabes décortiquées. L’ensemble est d’une fraîcheur irréprochable et apprêté avec soin. C’est un véritable petit refuge familial où tout le monde trouve son compte (si jamais votre entourage boude les délices marins). Pas étonnant qu’on y fasse la file, même en semaine pendant l’été. Réservation recommandée

S’aventurer en SUP dans des îles de Mingan

Que vous soyez un.e expert.e de la planche à pagaie ou non, le copropriétaire de l’entreprise Les Vagues, Johney Cormier, promet de vous faire monter sur votre embarcation pour une excursion au large mémorable. Les novices peuvent suivre un cours d’initiation afin de contrôler la planche comme un pro, Johney étant le roi du pivot (pour se retourner rapidement) et des eaux froides.

Les plus frileux.euses ne voudront certainement pas tomber de leur planche puisque le fleuve n’est pas chaud à Havre-Saint-Pierre, même en août (lors de notre visite), où la température de l’eau avoisinait les 14 degrés. Les plus aventureux.euses se laisseront tenter par une excursion de 13 km jusqu’à la Grosse île au Marteau, croisant quelques phoques et marsouins au passage.

Plus d’infos et réservation

Partir sur un coup de tête?

Comme la Côte-Nord a l’avantage d’être accessible en auto, il peut être tentant de mettre le cap sur ce vaste territoire sans prédéterminer son trajet et effectuer les réservations nécessaires. Pour ce faire, il est fortement recommandé d’apporter une tente ou d’être au volant d’un camping-car. Les hébergements y demeurent rares et affichent souvent complet pendant la haute saison, indique Tourisme Côte-Nord.

8 autres adresses qui nous ont conquis

HÉBERGEMENT

Auberge La Rosepierre ET son restaurant Bistro Henri (Halte magnifiquement rénovée où on sert une fine cuisine de saison mettant en valeur les produits locaux. La carte des vins est probablement la meilleure de toute la Côte-Nord.)

Hôtel Le Manoir à Baie-Comeau (hébergement pittoresque à deux pas du cœur du village de Baie-Comeau)

Hôtel Château Arnaud à Sept-Îles (très confortable, petit-déjeuner inclus)

RESTOS/CAFÉS/BARS

Café-bar culturel Kiboikoi aux Escoumins (bistro accueillant qui aide à se mettre en mode vacances)

Microbrasserie/pub St-Pancrace à Baie-Comeau (ambiance festive et bonnes broues)

Casse-croûte du pêcheur à Sept-Îles (restaurant en forme de cage de crabe dans lequel déguster des plats de la mer version cantine – sur la photo de gauche)

Café-Bistro l’Échouerie à Natashquan (café-bar culturel franchement sympathique avec une grande terrasse qui donne sur la plage. Psst : c’est le seul établissement qui sert de la nourriture à Natashquan depuis la fermeture du restaurant Le goût du large en septembre 2022.)

COMMERCE

Poissonnerie du Havre (Idéalement située à côté du port, elle propose notamment de généreuses pizzas aux fruits de mer à emporter et notre coup de cœur local : des bourgots, savoureux mollusques pêchés localement surnommés escargots de mer, à déguster en collation avec des croustilles.)

Des arrêts qui valent le coup

Arrêt au parc de la Taïga (Port-Cartier)

Arrêt au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes (Pointe-aux-Outardes)

Arrêt à la plage Rochelois (Port-Cartier) -> où on voit l’épave du Lady Era

Arrêt à la boutique d’artisanat autochtone Agara (Sept-Rivières/Sept-Îles)

Arrêt aux grandioses chutes Manitou (Rivière-au-Tonnerre)

Arrêt aux Galets (Natashquan – Voir la photo ci-dessous)

Arrêts multiples sur les plages désertes qui bordent la route

Ce qu’il faut savoir sur le bout de la route 138

On y va plus pour dire qu’on l’a fait (et prendre une photo avec le panneau marquant la fin de la route, soyons honnêtes), pas nécessairement pour apprécier Kegaska, où les attractions touristiques manquent. Il faut savoir aussi qu’une grande partie de la route (de 60 kilomètres) entre Natashquan et Kegaska est toujours en roche. Voiture à la peinture fraîche s’abstenir.

*À noter que, lors de notre visite, notre excursion sur l’Archipel-de-Mingan a été annulée en raison de conditions météo défavorables.