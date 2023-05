Manoir Hovey: plus qu’un hôtel, une destination

Bordant le lac Massawippi, le Manoir Hovey se dresse dans toute sa splendeur au détour d’un boisé de North Hatley, en Estrie, à peine à plus d’une heure de Montréal. Le luxueux hôtel cinq étoiles, fier membre de l’association Relais & Châteaux, est un endroit de villégiature où nature et gastronomie enchantent.

C’est dans ce bâtiment, construit en 1905, et ses annexes que séjournent chaque été les Clinton lorsqu’ils rendent visite à leur amie Louise Penny, l’autrice de romans policiers vivant dans la région et dont les livres sont exposés dans la chic bibliothèque donnant vue sur l’eau. C’est là aussi qu’a été tourné le film The Human Stain, mettant en vedette Anthony Hopkins et Nicole Kidman.

L’on se rend au Manoir Hovey pour un week-end faste et raffiné, l’on y organise son mariage ou l’on y va pour profiter de l’un ou l’autre des deux restaurants de l’endroit – le bistro le Tap Room ainsi que la table gastronomique Le Hatley -, et bientôt du spa, qui ouvrira avec de nouvelles suites dans les prochaines semaines.

Pèlerinage gastronomique

Le chef Alexandre Vachon propose de véritables découvertes. Le plat vedette de sa cuisine, très créative, mais aussi fort technique, est baptisé «La canne blanche» en l’honneur de la ferme locale du même nom, qui vend des œufs de canards et qui est tenue par un couple de personnes malvoyantes.

Un sabayon salé, monté à partir de l’un de ces œufs et d’un mousseux du Domaine St-Jacques, est présenté dans la coquille, elle-même déposée sur un fond de bouteille. À côté, de petites mouillettes rendent ludique ce plat qui met en valeur la région, tant dans ses saveurs que dans sa présentation. Et pour ajouter un peu de salinité, le tout est couronné de caviar du lac Saint-Pierre.

Si cette assiette est sur le menu à l’année, le reste de la carte change en fonction des arrivages. En cette saison, par exemple, on peut déguster un bavarois à l’oursin servi dans sa coquille avec quelques morceaux de sa langue. On équilibre cette entrée, qui balance le gras de la crème et le côté iodé de la mer, avec le piquant des piments gorria et l’amertume légèrement sucrée de la rhubarbe.

Soucieux des impacts que la cuisine peut avoir sur l’environnement, Alexandre Vachon la fait évoluer en proposant des aliments locaux, glissant ça et là des saveurs boréales telles que le sapin et le bouleau, et réduit son offre en viande au profit de poissons et de plats végétariens. Mais l’on ne s’y prive pas d’agneau ou de veau au menu pour autant!

Parce qu’il partage des affinités culinaires avec Romain Cagnat, chef de la Maison Boulud, dans le Ritz-Carlton de Montréal, où il a lui-même été sous-chef, Alexandre Vachon invite son homologue au Manoir Hovey pour des menus spéciaux créés à quatre mains. L’expérience, qui inclut un souper huit services et un brunch somptueux, a déjà eu lieu à deux reprises et sera, si tout se déroule comme prévu, renouvelée cet automne. À la prochaine annonce, on vous conseille vivement de vous précipiter sur le téléphone pour une réservation!

Le Manoir Hovey a plus encore à offrir. L’été, les invité.e.s ont un accès au lac Massawippi, où l’ont peut faire du kayak. Terrain de tennis et piscine sont également disponibles durant la belle saison. À l’année, l’on se prélasse près des feux à l’extérieur, vin québécois en main si désiré. Et les chambres au décor champêtre, dont certaines sont munies d’un bain à remous, d’un foyer électrique et d’un balcon, sont bien entendu du confort que l’on attend d’un tel établissement.

Ce n’est pas pour visiter North Hatley que l’on se rend au Manoir Hovey. C’est pour être au Manoir Hovey.

Photo: Constance Cazzaniga, Métro

Photo: Constance Cazzaniga, Métro

Photo: Constance Cazzaniga, Métro

Photo: Constance Cazzaniga, Métro