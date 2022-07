Des hébergements au poil à Montréal

C’est les vacances, hourra! mais où héberger son compagnon poilu ou ailé que l’on ne peut emmener avec soi? Nous avons repéré des centres sur l’île, certains luxueux, d’autres plus modestes, qui en prendront soin durant votre absence. Câlins compris, on imagine!

Muzo — Sud-Ouest



Ce somptueux hôtel pour chiens et chats inauguré en 2007 a été le premier du genre dans la métropole. Moderne et urbain, il offre des suites spacieuses — présidentielle ou de luxe — et de plus petits espaces. Gym canin intérieur climatisé, grand parc extérieur et salon de toilettage font partie des services de ce centre tout étoile. Et gagnez du temps grâce à son service de transport!



Prix pour une suite «standard»: 60 $ la nuit

5525, chemin de la Côte-Saint-Luc

Doggieville — Sud-Ouest

Le slogan de ce fastueux chalet canin? «Où le bonheur règne.» Se targuant d’être le meilleur complexe de luxe pour chiens au Canada, il offre à ses pensionnaires suites ou condos — aucune cage ici! Toutou bénéficie à la carte de divers services… au poil : hydrothérapie, spa, promenade privée, toilettage et plus. C’est de plus en compagnie de son quadrupède bien-aimé que l’on peut se relaxer au Café Ruby, sis dans l’établissement.

Prix de base en «copropriété»: 70 $ par jour; pour une suite: 90 $ par jour

3824, rue Saint-Patrick

Les Anges gardiennes — Saint-Henri

Cette entreprise de soins pour animaux, en activité depuis 20 ans, offre une pension pour chiens et chats dans un milieu familial, mais elle se spécialise aussi dans la visite à domicile pour les petits animaux. Les Anges gardiennes prennent donc également sous leurs ailes lapins, furets, oiseaux ou lézards. Et elles s’engagent à couvrir d’amour et d’attention vos « bébés » poilus, ailés ou écailleux.

Prix de base en haute saison : 55 $ par jour

930, rue De Courcelle (pour la pension)

Manoir Kanisha — Ouest-de-l’Île

Espèces domestiques diversifiées sont les bienvenues! Outre les chats et les chiens, la pension accueille rongeurs, lapins, oiseaux et reptiles. Logé sur un vaste terrain verdoyant (avec vue sur l’aéroport de Dorval) que fouleront les pensionnaires velus, ce centre fondé par une amoureuse des animaux fait ses preuves depuis maintenant 32 ans. Digne de confiance, non?

Prix de base pour chien : 50 $ par jour ; pour chat : 40 $ par jour

8020, avenue Broadway Nord

Hôpital vétérinaire Journet — Plateau Mont-Royal

Pour des services de pension, les cliniques et hôpitaux vétérinaires constituent aussi de précieuses ressources. Comme l’hôpital vétérinaire Journet, dans l’est du Plateau, qui héberge les minets seulement. L’opulence est certes moins au rendez-vous, mais les pensionnaires moustachus dorment dans de grandes cages, sous le regard attentif de l’équipe.

Prix de base : 23,62 $ par jour

2320, avenue du Mont-Royal Est

Ces bons vieux réseaux sociaux…

« Les groupes Facebook spécialisés sont des mines d’or pour trouver de bons plans! C’est grâce à un groupe que j’ai trouvé une pension à mes petites rates d’amour », témoigne la Montréalaise Cécile Retg. Lorsqu’on adopte un animal, il vaut donc assurément le coup de grossir les rangs de groupes voués à l’espèce en question. Vous pourriez y récolter de sages conseils et recevoir un coup de main salutaire.

Magasiner son hébergement comme une pro

Quels sont les éléments à évaluer lorsqu’on choisit une pension durant ses vacances pour son chien? Nous avons posé la question à Véronique Chantal, spécialiste en comportement canin du centre éducatif Le Chien Futé.



D’abord, « les services offerts en fonction des besoins physiques et mentaux de son chien, a-t-elle répondu par courriel. Par exemple, la pension offre-t-elle des promenades individuelles? Des sorties en groupe? Des jouets interactifs pour les stimuler? Si oui, combien de fois et de temps par jour? »



Ensuite, « la propreté, la sécurité et le confort des lieux et de l’enclos (ou cage, pièce, espace) assigné à votre chien. Est-il possible d’observer les lieux sur place ou uniquement par photo? Attention aux photos, qui ne sont pas toujours représentatives de l’environnement réel ».



En outre, la formation du personnel qui interagit avec les chiens. « Est-il formé en comportement canin? Il est important qu’il en comprenne les subtilités afin de créer des groupes équilibrés pour les périodes de jeux intercanins. On s’assure par le fait même que le personnel est formé en renforcement positif et évite tout comportement physique négatif envers les chiens. »



Finalement, les avis (qu’on espère positifs) sur la pension. « Allez lire et vous informer! Ne tenez pas uniquement compte de la référence et de l’expérience de votre voisin, par exemple. Posez des questions à la pension canine et veillez à ce qu’elle prenne en considération vos besoins et ceux de votre chien. »