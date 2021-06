Le Marché des Éclusiers fait son retour

À la fois restaurant, café, épicerie et marché de producteurs locaux, le Marché des Éclusiers est de retour pour une nouvelle saison estivale sous le thème Back to the roots (retour aux racines).

Situé dans le Vieux port, à l’entrée du canal Lachine, le Marché des Éclusiers réaffirme cette année son amour des produits québécois, biologiques et de qualité. Ainsi, une dizaine de marchands locaux seront présents au Marché fermier tous les samedis.

On y trouve entre autres les fruits et légumes de la Fermette, le bon pain de la Petite Boulangerie, les champignons des 400 pieds de champignons et les fromages de L’Échoppe des Fromages.

Barbecue en terrasse

Ouverte toute la journée, la terrasse ombragée du café-restaurant se prête autant à un petit déjeuner (pâtisseries fraîches au rendez-vous) qu’à un souper au bord de l’eau.

Nouveauté cet été, la cuisine et son barbecue flambant neuf s’installent à l’extérieur. Au menu, huîtres, salades, pain plat cuit sur le grill, trempettes et brochettes, toutes réalisées à partir de produits du Marché fermier.

Élaborée par Jimmie Gordon et les chefs Francis Blais (Top chef Canada 2020) et Camilo Lapointe-Nascimento (Les Chefs 2020), la carte évoluera au fil de la saison.

Pour ceux qui souhaiteraient pique-niquer le long du canal, il est aussi possible d’emporter son repas dans un beau panier en osier.

Mettant elle aussi à l’honneur le Québec et son terroir, l’épicerie du Marché des Éclusiers propose notamment une sélection de vins, ainsi que des plats prêts-à-manger et des produits d’épicerie fine.

Restaurant, café et épicerie: tous les jours de 8h à 23h.

Marché fermier: tous les samedis jusqu’en novembre, de 9h à 14h.