MTL à Table célèbre le retour des restaurants

Normalement tenu à l’automne, l’événement MTL à Table annonce une nouvelle édition estivale Hors sentiers. Jusqu’au 11 octobre, plus d’une centaine de restaurants proposent un menu saisonnier renouvelé mensuellement.

L’initiative, chapeautée par Tourisme Montréal, incite les citadins à fréquenter les quartiers gourmands de la métropole après une longue période de jachère. Au lieu de proposer des tables d’hôte à prix fixes, les cartes changeront au gré des saisons des récoltes québécoises tout au long de l’été.

Parmi les établissements participants, on compte plusieurs grosses pointures de l’industrie comme Chez Lévêque, Pullman et le Richmond. Les adresses se concentrent surtout dans les quartiers du Vieux-Montréal et de Griffintown.

Pour le reste du mois de juillet, les menus seront truffés de betteraves de la Montérégie, de fraises de l’île d’Orléans et de framboises de l’Estrie. Les brocolis de la Capitale-Nationale, les courgettes des Laurentides et autres légumes verts complètent le tableau coloré débordant de saveurs d’ici.

Depuis les quatre coins de la province, les tomates des champs, poireaux, bleuets et haricots atterriront dans les assiettes au mois d’août. La troisième et la dernière table d’hôte de l’été mettra en vedette les carottes multicolores, les chanterelles, les aubergines et les courges poivrées qui abondent durant le mois de septembre et octobre.

Un tout nouveau programme Découvertes en collaboration avec la Société des alcools du Québec voit également le jour. Un repas dans un restaurant participant au programme donne aux convives une «fourchette», soit une chance de participer à plusieurs concours et recevoir des récompenses gourmandes.