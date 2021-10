5 champignons populaires au Québec  

Il existe près de 3000 espèces de champignons répertoriées dans la Belle Province. Voici notre sélection de spécimens qui sauront transformer vos repas en festival de saveurs gourmandes.

La morille

Champignon printanier, la morille ne peut se consommer qu’une fois cuite. En forme d’éponge et très goûteuse, elle se marie bien aux omelettes et aux risottos. On peut aussi simplement la sauter dans du beurre avec du persil ou dans une sauce à base de crème fraîche qui captera son parfum. La morille se conserve deux ou trois jours au réfrigérateur. Pour la conserver plus longtemps, on la plonge dans de l’huile d’olive. Séchée sur un plateau dans un four très doux, elle garde également sa saveur toute l’année.

Le pleurote tardif

Poussant tard en saison, ce champignon aux teintes olivâtres est le compagnon idéal des plats de viandes, de poissons blancs ou de pétoncles. On préfère le consommer après l’avoir fait suer dans une poêle à feu doux assez longuement, car sa chair est plutôt ferme.

Bolet

Les arômes du bolet rappellent ceux de la viande cuite, avec de légères notes boisées. Sa texture ferme fera merveille dans une omelette, un risotto ou dans une sauce agrémentée de poivre.

Polypore des brebis

Le polypore des brebis est un champignon savoureux à chair généreuse, ferme et blanche, qui devient jaune-brunâtre à la cuisson. Sa saveur est pleinement appréciée lorsqu’il est bien assaisonné et sauté à la poêle.

La chanterelle

Présente sur presque tous les continents, la chanterelle compte parmi les espèces les plus faciles à reconnaître. Avec sa forme attrayante et sa couleur jaune vif, la chanterelle est aussi décorative que goûteuse dans l’assiette. Sa chair présente de subtils arômes poivrés ainsi qu’une douce saveur abricotée qui accompagne merveilleusement bien le poulet, ou une sauce destinée aux pâtes ou au riz.