Une pizzeria digne des sitcoms des années 1990 à Montréal

On pourrait presque voir le casting de Friends manger chez Hang Time Pizza.

Oui, on pourrait presque voir Phoebe Buffay ou Joey Tribbiani manger chez Hang Time Pizza. Cette nouvelle pizzeria montréalaise nous fait craquer avec son décor et son menu s’inspirant d’émissions des années 1980 ou 1990. Retour dans le passé.

Murs avec des motifs géométriques, couleurs fluo et télévision jouant des sitcoms dans la salle à manger… Le nouveau restaurant Hang Time Pizza est empreint de nostalgie.

Et ça ne s’arrête pas qu’à la décoration. Le menu offrant des poutines, des ailes de poulet et des pizzas est truffé de références populaires.

Par exemple, la pizza « ’’Friends’’ aiment le fromage » fait un clin d’oeil à la série culte du même nom créée en 1994. On peut sinon commander la « “’Fresh Prince of” ananas épicé », qui fait en référence au Prince de Bel Air mettant en vedette Will Smith. La pizza aux tomates, ail et basilique, elle, a été nommée en l’honneur de Beverly Hills, 90210 !

Le menu fait aussi écho à Seinfeld, Tout le monde aime Raymond, La Vie de Famille et La Fête à la maison.

L’établissement ouvert depuis septembre au centre-ville de Montréal offre deux styles de pizza : la new-yorkaise, une pizza ronde et plate avec une croûte mince (mesurant 20 pouces), puis le style de Détroit, une pizza carrée à croûte très épaisse (de dix à huit pouces).

Certaines pizzas sont offertes à la pointe. Avantageux si on vient seul. Les dents sucrés peuvent sinon savourer sandwich la crème glacée, biscuits au chocolat et même une pizza au Nutella.

Hang Time Pizza

1390 boulevard Maisonneuve O. (à trois minutes de marche de la station de métro Guy-Concordia) Heures d’ouverture : de 11 h 30 à 22 h, chaque jour.

: de 11 h 30 à 22 h, chaque jour. Site Web