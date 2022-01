Recette – Ragoût aux champignons et aux pois chiches

Qui a dit que plat réconfortant et bonnes résolutions alimentaires n’allaient pas de pair? Cette délicieuse recette végane deviendra rapidement un classique à la maison. Parole de gourmands!

Ragoût aux champignons et aux pois chiches



Préparation : 25 minutes

Cuisson : 2 heures 20 minutes

Portions : 6 à 8

INGRÉDIENTS

1 oignon, émincé

Thym frais, au goût

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

4 gousses d’ail, émincées

750 ml (3 tasses) de pleurotes, shiitakes, enoki ou autres champignons blancs

60 ml (1⁄4 tasse) de vin blanc

30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes

1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés

250 ml (1 tasse) d’olives vertes dénoyautées

125 ml (1⁄2 tasse) d’abricots séchés entiers

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 150 ̊C (300 ̊F).

Dans une cocotte de fonte émaillée ou un plat de cuisson à fond épais muni d’un couvercle, faire revenir l’oignon et le thym dans l’huile pendant 2 minutes. Ajouter l’ail et les champignons, et faire cuire quelques minutes de plus.

Ajouter le vin blanc et laisser réduire de moitié.

Ajouter la farine d’un coup et mélanger avec une cuillère en bois.

Mouiller avec 60 ml (1⁄4 tasse) de bouillon de légumes, brasser pour bien amalgamer la farine et continuer ainsi, 60 ml (1⁄4 tasse) de bouillon à la fois, jusqu’à ce que tout le bouillon soit utilisé.

Ajouter le reste des ingrédients et remuer.

Cuire au four pendant 2 heures. Servir avec des pommes de terre cuites et écrasées.

Cette recette est issue du livre de cuisine SAISONS – La table végane publié aux Éditions La Presse. (248 pages/39,95 $)



«Renouer avec l’art de la table. Cuisiner de façon consciente, en suivant le rythme des saisons. Accueillir parents et amis dans une ambiance sereine. Trouver beauté et inspiration dans les petites choses de la vie, jour après jour… Pour nous, c’est prendre le temps de vivre.» – Les autrices Trudy Crane, Julie Zyromski et Chloé Crane-Leroux