«On a échangé nos cuisines» pour faire la promotion des aliments locaux

Deux chefs de Montréal sont en vedette dans une capsule d’une nouvelle campagne numérique du Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois (Aliments du Québec).

Il s’agit d’Anne Paré, du Groupe Compass Québec au Collège St-Jean-Vianney à Rivière-des-Prairies, et Evangelos Kerasiotis, du restaurant Roch le Coq situé à Outremont et à Ahuntsic.

La nouvelle campagne vise à faire la promotion du programme Aliments du Québec au menu. Elle est composée de trois vidéos d’une durée d’environ sept minutes. Deux de ces capsules sont déjà en ligne, alors que la troisième sera diffusée le 22 février.

À travers les différentes capsules, on peut découvrir comment les chefs et leurs équipes procèdent afin de mettre en valeur les produits locaux dans leurs menus. Fait particulier, les chefs travaillent dans des environnements qui leur sont inconnus puisqu’ils ont été invités à échanger de cuisine avec l’autre chef mis de l’avant dans la capsule.

Ainsi, dans la première capsule de la série, qui met en vedette les deux chefs montréalais, Anne Paré se retrouve dans la cuisine d’Evangelos Kerasiotis, au restaurant Roch le Coq, alors que ce dernier se retrouve dans une cafétéria scolaire. Le spectateur découvre donc deux univers complètement différents.

«Nous sommes heureux de mettre en lumière le rôle que chacun des chefs et cuisiniers joue dans l’économie locale, en soutenant par exemple les producteurs et transformateurs du Québec. Et aussi à ouvrir les horizons des consommateurs et des acteurs du milieu institutionnel et de la restauration sur les découvertes culinaires ainsi que sur les façons d’apprêter les aliments d’ici», a mentionné Isabelle Roy, directrice générale adjointe d’Aliments du Québec, par voie de communiqué.

Des chefs de Lavaltrie, L’Assomption, Saint-Hyacinthe et d’un grand distributeur alimentaire nord-américain ont aussi participé aux différentes capsules qui sont disponibles sur le site d’Aliments du Québec.

Pour visionner la capsule mettant en vedette Anne Paré et Evangelos Kerasiotis: