Recette – Le biscuit géant de Ricardo

Que mange-t-on quand on a l’impression que l’hiver ne finit plus? Un bon gros et décadent biscuit maison. Profitez de la semaine de relâche pour préparer cette recette toute simple de Ricardo avec les tout-petits.

BISCUIT GÉANT TOUT GARNI

Préparation 15 minutes / Cuisson 15 minutes / Portions 8

INGRÉDIENTS

250 ml (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

180 ml (¾ tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide (gruau nature)

180 ml (¾ tasse) de cassonade légèrement tassée

2,5 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

1 œuf

125 ml (½ tasse) de beurre non salé, fondu

GARNITURE

125 ml (½ tasse au total) d’une ou plusieurs de ces garnitures au choix: pépites de chocolat, M&M’s© ou Smarties©, raisins secs, canneberges séchées, noix, pacanes ou arachides concassées

PRÉPARATION

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin ou d’un tapis de silicone. Dans un grand bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine, la cassonade, le bicarbonate de soude et le sel. Ajouter l’œuf et le beurre. Mélanger à la cuillère de bois jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Verser la pâte au centre de la plaque. Avec les mains, façonner la pâte pour former un grand biscuit de 23 cm (9 po) de diamètre. Attention de bien étaler la pâte à la même épaisseur. Répartir les garnitures en formant des pointes, sur la surface du biscuit, comme sur la photo. Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu’à ce que le contour du biscuit soit doré. Laisser refroidir complètement le biscuit et couper en pointes.

Tu ne veux pas partager ton gros biscuit ?

Tu peux faire plusieurs petits biscuits. Façonne des boules d’environ 30 ml (2 c. à soupe), puis déposes-en environ 8 sur une plaque. Aplatis-les et cuis-les au four environ 10 minutes, une plaque à la fois.

Cette recette est issue du livre Mon premier livre de recette – Ricardo publié aux Éditions La Presse. (200 pages/39,95$)