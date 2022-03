VeriFruit: pur délice local

Par envie soudaine de sucre, on s’est tous déjà jeté sur le pot de crème glacée comme si notre vie en dépendait. Et s’il y avait une gâterie plus saine mais tout aussi délicieuse juste à côté? On vous présente VeriFruit. De rien!

La jeune entreprise québécoise propose des bleuets du Lac-Saint-Jean, des framboises et des fraises enrobés de chocolat noir préparés à 100% au Québec.

Et ces petits fruits véritables, ils sont sublimes. La chair est savoureuse et juteuse, la fine couche de chocolat est craquante et l’ensemble n’est pas trop sucré, ni trop amer comme il s’agit de chocolat 57%.

Ils ne contiennent sinon aucun sucre ajouté, aucun agent de conservation ni arôme artificiel.

On les garde au congélateur puis on les dégèle à température ambiante une vingtaine de minutes avant de les déguster en collation ou en garniture d’un dessert.

VeriFruit: 6,99 $ pour 200 g – En vente dans le rayon des surgelés chez Metro