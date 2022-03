Recette – Spaghettis ail et édamames

Envie de pastas originales? Préparez ces délicieux spaghettis protéinés qui appellent le printemps!

INGRÉDIENTS

300 g (101⁄2 oz) de spaghettis

500 ml (2 tasses) d’édamames surgelés écossés

75 ml (1⁄3 tasse) d’huile d’olive extravierge

30 ml (2 c. à soupe) d’ail haché, bien tassé

250 ml (1 tasse) de persil frais, haché finement

Le zeste et le jus de 1 gros citron

175 ml (3⁄4 tasse) de ricotta

60 ml (1⁄4 tasse) de crème 15 % champêtre (facultatif)

60 ml (1⁄4 tasse) de noix au choix (ex. : amandes, noix de pin, noix de Grenoble) (facultatif)

Parmesan râpé, au goût (facultatif)

Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon les indications du fabricant. Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les édamames. Égoutter les pâtes et les fèves, puis les remettre dans la casserole.

Pendant ce temps, dans une poêle, chauffer l’huile à feu doux et faire dorer l’ail légèrement, environ 8 minutes. L’huile doit frémir et non bouillir. Éteindre le feu, puis incorporer le persil, le jus et le zeste de citron, la ricotta et la crème, si désiré. Saler et poivrer. Verser sur les pâtes et bien mélanger.

Servir aussitôt. Si désiré, garnir de noix et de parmesan.

Cette recette est issue du livre Protéines, élaboré par la nutritionniste Julie Desgroseilliers, publié aux Éditions La Presse. (248 pages/29,95$)