Les vins d’érable, pas nécessairement sucrés 

Louis-Philippe Mercier est sommelier et co-propriétaire de La Boîte à vins.

Contrairement à la croyance populaire, les vins d’érable – typiquement québécois – ne sont pas tous sucrés. Ceux qui sont vinifiés à sec peuvent d’ailleurs très bien remplacer un vin blanc pour accompagner des plateaux d’huîtres, de fruits de mer ou de fromages.

L’eau d’érable est l’une des grandes richesses du Québec, et certains vignerons ont décidé de sublimer ce produit typique de notre terroir en le combinant aux atouts du vin. Notez qu’il est aussi possible de faire d’excellents vins doux naturels avec cette matière première bien de chez nous.



Afin de souligner le temps des sucres, voici des suggestions de produits secs et sucrés (liquoreux/dessert) pour découvrir ce type d’alcool qui gagne à être dégusté.

Prémices d’avril du Domaine Acer – sucre: 0 g/L

Prémices d’avril est le tout premier produit sur lequel le domaine Acer a travaillé. Vinifié à sec, cet acer est droit, expressif et bien équilibré. Il s’apparente beaucoup à un vin blanc avec sa robe jaunâtre aux reflets dorés.

C’est une fois au nez et en bouche que nous remarquons la subtilité de l’érable avec une note florale qui pourrait rappeler les vins d’Alsace. Avec très peu de sulfites et une certification biologique, Prémices d’avril est le vin par excellence pour accompagner vos brunchs du dimanche!

20$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés

Rosa de chez Millebois – sucre: 0 g/L

Cette fabuleuse boisson de l’érablière Millebois est issue de la fermentation de l’érable et d’une macération sur baies de rosier. Complexe et aromatique, Rosa dégage des arômes floraux et de fraise des champs.

Légèrement perlante, la bulle ne fait qu’ajouter au produit en balançant à merveille la texture soyeuse des lies et les arômes subtils d’érable. Avec sa couleur orangée assumée et son 0 gramme de sucre par litre, c’est l’apéro printanier parfait. Accordez-le avec un saucisson séché, des chips nature et des olives. Un incontournable afin de découvrir les vins d’érable!

30$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés

Pour les bêtes de sucre, nous proposons le Charles-Aimé Robert du Domaine Acer et Dans l’Bois de chez Millebois

Le Charles-Aimé Robert est un vin doux issu de la fermentation de la sève d’érable biologique de fin de saison. Vieilli huit ans en fût de chêne, cet acer à 16% d’alcool par volume dégage des arômes de sucre cuit, d’épices, de chocolat noir et bien sûr, d’érable! – 34$, disponible en ligne

Pour sa part, le Dans l’Bois de chez Millebois est un acer vieilli en fût de bourbon aux arômes d’érable, de fruits confits et de bois torréfié. Offert en format de 375 ml, ce vin doux à 14% d’alcool par volume est un bon digestif ou accompagne bien le foie gras poêlé. – 20$, disponible en ligne