Recette – Casserole de pois chiches et bette à carde

Pas besoin de viande pour avoir du fun! C’est ce que nous prouve Sophie Ducharme et Simon Pérusse avec leur blogue Famille et tofu, mais surtout avec cette casserole pleine de saveurs.

Casserole de pois chiches et bette à carde

4 portions

Temps : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

375 ml (1 1⁄2 tasse) de riz basmati

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées

huile d’olive, pour la cuisson

2 c. à soupe de gingembre frais, râpé

1⁄2 c. à soupe de cumin

1⁄2 c. à soupe de curcuma

le jus de 1⁄2 citron

1 botte de bette à carde rouge ou blanche, coupée en chiffonnade

1 boîte de pois chiches de 540 ml (19 oz)

coriandre ou basilic frais, au goût

fromage feta émietté, au goût (facultatif)

sel et poivre

PRÉPARATION

1. Cuire le riz basmati selon les indications sur l’emballage (dans du bouillon de légumes idéalement).

2. Pendant ce temps, faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive environ 5 minutes à feu moyen-vif, puis ajouter le gingembre, les épices, le jus de citron, le sel et le poivre. Bien mélanger. Ajouter la bette à carde, cuire jusqu’à ce qu’elle soit tendre, puis ajouter les pois chiches et cuire quelques minutes.

3. Servir le riz et le mélange de pois chiches avec les fines herbes et le fromage feta.

Cette recette est issue du livre Autour de la table, écrit par Sophie Ducharme (Les Éditions La Presse/200 pages/29,95$)