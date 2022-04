Pizza aux asperges de Josée di Stasio

À faire et à refaire. On la sert en bouchées à l’apéro ou avec une salade composée pour le lunch.

INGRÉDIENTS

300 g (10 1/2 oz) d’asperges (de taille moyenne)

4 c. à soupe d’huile d’olive, et un peu plus pour la finition

1/2 oignon blanc ou rouge, coupé en demi-rondelles très fines

1 pincée de flocons de piment fort ou de piment d’Espelette (ou 1 trait d’huile pimentée)

4 pains naans d’environ 10 × 20 cm (4 × 8 po)

200 g (7 oz) de fromage de chèvre frais, émietté́

330 ml (1 1/3 tasse) de mozzarella râpée

Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

1· Préchauffer le four à 375 °F.

2· Retirer la partie fibreuse des asperges en coupant le bout des tiges, puis couper les tiges tendres en biseau, en morceaux de 8 cm (3 po) de longueur. (Si les asperges sont grosses, mieux vaut les couper dans le sens de la longueur.)

3· Dans une casserole d’eau bouillante salée, blanchir les morceaux d’asperges 2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient al dente, selon leur grosseur. Refroidir sous l’eau froide, égoutter et bien assécher.

4· Dans un bol, mélanger les asperges, 2 c. à soupe de l’huile, les demi-rondelles d’oignon et les flocons de piment fort. Saler et poivrer. Badigeonner les pains du reste de l’huile et couvrir des fromages et du mélange d’asperges.

5· Déposer les pains garnis sur 2 plaques tapissées de papier parchemin. Cuire au centre du four de 12 à 14 minutes ou jusqu’à ce que les pizzas soient légèrement colorées et que le dessous de la croûte soit bien doré. Intervertir les plaques à mi-cuisson.

6· À la sortie du four, arroser d’un filet d’huile d’olive.