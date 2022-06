3 vins emblématiques du Québec

Chez Métro et à la Boîte à vins, on ne célèbre pas le Québec que le 24 juin, mais à l’année. Voici trois cuvées de vins d’ici ayant un lien avec la culture québécoise! Des vins complexes, parfois un peu plus rares, mais qui reflètent à merveille la richesse de notre terroir.

Cuvée Natashquan du Vignoble de l’Orpailleur

La cuvée Natashquan est l’une des cuvées signature du Vignoble de l’Orpailleur, réservée exclusivement à certains restaurants et épiceries fines. Le nom Natashquan a été donné en hommage à l’auteur Gilles Vigneault, grand ami et conseiller des vignerons. Ce vin blanc est issu des plus beaux cépages du vignoble, soit le chardonnay, le seyval et le vidal. Il s’agit d’un beau vin blanc complexe, floral et plutôt boisé, qui rappelle les chardonnays nord-américains. C’est sans aucun doute l’une des meilleures façons de rendre hommage à notre culture et à notre terroir en cette fête nationale!

32 $ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

Côtes d’Ardoise du Domaine des Côtes d’Ardoise

Côtes d’Ardoises est le plus vieux vignoble commercial au Québec. Quand, à la fin des années 70, Christian Barthomeuf, pionnier de viticulture locale, a pris la décision de planter ses vignes dans le sol d’ardoise de Dunham, ce fut le début d’une aventure qui dure maintenant depuis 40 ans! Le vin rouge proposé ici est produit depuis les années 80 et demeure une véritable référence.

C’est un beau vin riche et corsé, idéal à déguster avec des viandes rouges grillées.

21 $ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

Le Bout de l’île du Vignoble Ste-Pétronille

Lors de la découverte de la vallée du Saint-Laurent en 1535 par Jacques Cartier, l’île d’Orléans fut baptisée l’île de Bacchus, faisant référence au dieu du vin et au nombre important de vignes rustiques sur celle-ci. Ce n’est donc pas d’hier que l’idée de faire pousser du petit fruit sur l’île est dans la tête des Canadiens français!



Aujourd’hui, l’un des vignobles les plus populaires de la région est sans aucun doute le Vignoble St-Pétronille, situé à quelques minutes de l’entrée de l’île d’Orléans.

La cuvée Bout de l’île est un vin blanc boisé et sec élaboré à partir de vandal-cliche, de frontenac blanc, d’acadie et de chardonnay. Vieilli huit mois en fût de chêne et produit en petit lot, ce vin blanc est – jusqu’à maintenant – le coup de cœur de notre équipe dans les millésimes 2021. Faites vite, les quantités sont limitées!

28 $ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.