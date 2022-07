Les 5 spots les plus googlés pour manger une crème glacée  

Le 17 juillet, on célébrera la Journée nationale de la crème glacée en s’enfilant quelques cornets! Pour l’occasion, Google a partagé les recherches les plus fréquentes des Québécois.es concernant cet incontournable dessert estival.

Laissez-nous vous dire qu’il y a quelques surprises au tableau… comme retrouver une crémerie de Laval parmi les meilleures de Montréal! Oupsiii, comme on dit. On découvre aussi que les recherches pour savoir si la crème glacée soulage les maux de gorge ont augmenté de 250%. À croire qu’il y a un virus dans l’air, hein!

D’autres données sont moins étonnantes, comme le fait qu’il s’agisse du troisième plat le plus googlé au pays, après la pizza et les sushis. On ne tombe pas non plus en bas de notre chaise en apprenant que les recherches pour de la crème glacée végane ont augmenté de 80% par rapport à l’an dernier sur Google Maps, considérant que la tendance s’ancre dans un changement d’habitudes plus large.

Les fameux 5 spots

Crèmerie Think Sunshine

7654, rue Centrale, à LaSalle

Site Web

Alice & Theo

3870, rue Wellington, à Verdun

Site Web

Le Quai des glaces

2138, boulevard Saint-Joseph, à Lachine

Site Web

Crèmerie SWIRL

230, rue Rachel Est, à Montréal

Site Web

Dolce & Santella

545, boulevard des Laurentides, à Laval

Site Web