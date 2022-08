Des sauces piquantes québécoises qui ne font pas regretter la sriracha 

Les adeptes de gueule en feux d’Amérique du Nord ont vite appuyé sur le piton panique en apprenant qu’il y aurait une probable pénurie de sriracha. Mais plutôt que de vider les stocks de bouteilles restantes, on vous propose de vous tourner vers des sauces piquantes québécoises.

Huy Fong Foods, la compagnie californienne qui fabrique la sriracha depuis plus de 40 ans, annonçait effectivement au début de l’été que les mauvaises récoltes de jalapeños rouges, qui sont à la base de sa recette, forçait à mettre la production en pause.

Qu’à cela ne tienne, notre estomac n’a aucune raison d’arrêter de brûler pendant quelques mois!

Firebarns – Sriracha

Pas étonnant que Firebarns, sans doute la marque de sauces piquantes la plus connue au Québec, ait lancé sa propre sriracha il y a plusieurs années déjà. Et parce que les piments sont cultivés ici, l’entreprise ne connaît pas la même pénurie de ce précieux fruit à la base de sa préparation.

6,99$ pour 500 ml

Les Savoureux – Sriracha & grill

L’entreprise a fait saliver nos papilles en passant à Dans l’œil du dragon plus tôt cette année; il fallait donc essayer ses sauces! La Sriracha & grill a la particularité d’être sans sucre, contrairement à la recette traditionnelle, tandis qu’un mélange d’épices et d’ail vient lui apporter plus de texture.

12,99$ pour 148 ml

Britannia Mills – Cire à chat

Vous l’aurez compris, cette sauce ne contient aucun chat! C’est simplement un jeu de mots, comme elle se base elle aussi sur la recette de la sriracha. Pas trop piquante, elle est légèrement sucrée grâce à l’ajout de sucre d’érable.

11,75$ pour 148 ml

La Pimenterie – Cold Turkey

On commence à s’éloigner un peu de la sriracha classique avec cette sauce qui contient toujours ces bons vieux jalapeños rouges, mais aussi des canneberges et des épices boréales. Comme une sriracha du terroir, quoi!

10,99$ pour 148 ml

Damn! – Cayenne

Nos excuses aux puristes; on s’est permis d’explorer des sauces piquantes faites avec d’autres piments. Celle-ci, qui est à base de cayenne, est plus associée à la Louisiane qu’à l’Asie. Quand même, elle présente une texture lisse et un goût qui se marie bien avec les huîtres et les bloody, comme la sriracha.

7,99$ pour 148 ml

Papa ours – Original

Encore une fois, on s’inspire de la Louisiane avec cette sauce à base de piments cerise et de piment hot-finger. Mais ce double piquant ne vous arrachera pas la gorge, puisque le goût reste plutôt doux. Juste ce qu’il faut pour rehausser légèrement un plat!

9,99$ pour 150 ml