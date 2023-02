Quoi faire à Montréal ce week-end?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Une belle programmation gourmande au festival Montréal en lumière

Ce festival vous a préparé une tonne d’activités pour sa 24e édition. Côté gastronomie, le Quartier gourmand s’installera à la Place des Arts pour la toute première fois et proposera une vingtaine d’ateliers avec dégustations. Quant aux Bonnes Tables Air France, elles offriront des menus spéciaux dans plusieurs restaurants, dont le Rosélys de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. Le samedi 18 février, cinq services de cuisine locale et vins d’importation privée seront d’ailleurs à la carte.

Place des Arts et restaurants participants

Jusqu’au 5 mars

Pour plus d’infos, c’est par ici, et pour la programmation gourmande, c’est par là.

Party immersif techno à la SAT

C’est votre ultime chance de participer à une soirée Dômesicle dans le dôme de la Société des arts technologiques (SAT). Amateurs de musique électronique, venez vous déhancher sur du bon son, sous les visuels à 360 degrés de Klip Collective. Claire Rousay, Priori et Dave P prendront part à cette toute dernière édition hivernale, baptisée Making Time.

La SAT

Samedi 18 février, à partir de 22h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Stop Kiss: quand un baiser vire au drame

Cette pièce, mise en scène par Kim Despatis, évoque les préjugés et la violence auxquels font face les communautés LGBTQ+. Stop Kiss, traduite par Maryse Warda, se déroule en une succession de courts tableaux. On assiste à la naissance d’un bel amour entre deux nouvelles amies. Cette histoire, de l’autrice américaine Diana Son, vire rapidement au cauchemar à la suite de leur premier baiser.

La Licorne

Jusqu’au 24 février. Samedi 18 février à 16h et 20h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Bruncher au son du gospel

Le Balcon propose un brunch musical qui sort de l’ordinaire! Vous aurez l’occasion de vous régaler en écoutant du gospel dans ce cabaret du Quartier des spectacles. C’est la formation Imani Gospel Singers qui se chargera de mettre une ambiance de folie avec son répertoire inspirant. Cette formule festive offre une table d’hôte de deux services: une entrée et un menu sucré ou salé, accompagnés de cafés et mimosas.

Le Balcon

Samedi 18 février, à partir de 11h

Pour plus d’infos, c’est par ici.

Une expérience virtuelle en danse contemporaine

Imaginez que vous êtes sur scène au coeur d’un spectacle de danse contemporaine, en immersion totale avec les artistes. Cette expérience de réalité virtuelle est désormais possible à l’Agora de la danse. Les chorégraphes Hélène Blackburn, Andrea Peña et Margie Gillis offriront chacune un extrait d’une dizaine de minutes tiré de leur répertoire respectif, adapté spécialement pour ce nouveau projet intitulé Koros.

Agora de la danse

Lancement le 17 février. Samedi 18 et dimanche 19, plusieurs horaires

Pour lire notre critique, c’est ici.

Soirée caribéenne pour une bonne cause

La chaleur va monter d’un cran au pub Burgundy Lion avec sa soirée inspirée des Caraïbes, au profit de la fondation GOAL Initiatives, qui promeut la santé et le bien-être par le football. Le menu ensoleillé sera concocté par le chef de l’établissement Michel Childe et le chef Paul Toussaint de Kamuy et du Time Out Market. Au programme: de la bonne musique avec Paul Beaubrun d’Arcade Fire et DJ KOLO, et une exposition d’art de Darwin Doleyres.

Pub Burgundy Lion

Dimanche 19 février, à 17h

Pour réserver, c’est par ici.

Des animaux géants en balade au Biodôme

Avec ses cinq écosystèmes des Amériques sous un même toit, le Biodôme est un lieu hors du commun qui fascine petits et grands. Des animaux surprenants se promènent dans les allées, attisant la curiosité des visiteurs. Ce sont en fait d’immenses marionnettes qui représentent certaines espèces animales de ce musée vivant. Ces créations, qui prennent vie au rythme des mélodies, émerveilleront à coup sûr vos enfants.

Biodôme

Toute dernière fin de semaine. Animation toutes les heures, excepté à 12h15

Pour plus d’infos, c’est ici.

Tester les p’tits nouveaux du CENTRAL

À l’entrée de la foire alimentaire LE CENTRAL, au coeur du Quartier des spectacles, vient d’être inauguré le Kaviar, une sympathique buvette signée par le encore plus sympathique Dominic Laflamme (Heirloom, État-Major, Quartier Général).

Sous un colossal luminaire moderne (impossible de le manquer), on s’installe au bar carré pour zieuter les barmans jongler avec les fines bouteilles ou les cuistots qui nous proposent évidemment du caviar, mais également des classiques raffinés: foie gras et sa purée de figues, œufs garnis de bottarga (poche d’œufs de poisson séché et salé), ou le plat signature «le Patata Split», une pomme de terre rate remplie de crème fraîche couverte de caviar. Ne manquez pas de faire un «caviar bum» (une pincée de caviar suivi d’un shooter de vodka) avec Dominic, si vous avez la chance de le croiser.

Encore un peu faim? Passez à la cantine vietnamienne Chom Chom, située juste à côté du bar. Savoureux bánh mì et bols de vermicelle sont au menu. Le plus beau? 90% des plats sont faits maison. Même les rouleaux impériaux sont roulés par la maman d’un des partenaires du comptoir (membre du Lucky Belly Group derrière le Tiramisu et le Bloom). La sauce au satay piquante est si bonne que vous voudrez en rapporter à la maison.

La buvette Kaviar à l’entrée du marché LE CENTRAL sur la rue Sainte-Catherine.