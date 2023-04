Les sorties geeks de la semaine du 3 avril 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. On commence le mois d’avril avec trois projections de films cultes à mettre à votre agenda.

La nuit la plus longue à la Cinémathèque québécoise

La Cinémathèque québécoise vous propose un film de vampires bien sanguinolent: La nuit la plus longue (From Dusk till Dawn) du réalisateur mexicain Robert Rodriguez, connu entre autres pour son adaptation de la bande dessinée Sin City et sa trilogie mexicaine.

Présentée dans le cadre du cycle USA: entre deux siècles, cette production de 1996 avait fait un bide lors de sa sortie en salle, mais avait connu le succès dans les clubs vidéo, au point où deux suites – plus ou moins réussies – ont été produites.

Mettant en vedette Harvey Keitel, George Clooney, Juliette Lewis et Quentin Tarantino, le film d’horreur suit deux braqueurs et leurs otages qui commettent la grave erreur de s’arrêter dans un relais routier peuplé de vampires.

Date : le 6 avril à 20h30

: le 6 avril à 20h30 Lieu : Cinémathèque québécoise (335, boul. De Maisonneuve Est)

: Cinémathèque québécoise (335, boul. De Maisonneuve Est) Langue: version originale anglaise avec des sous-titres français

Der Fan au Cinéma Moderne

Selon le Cinéma Moderne, Der Fan d’Eckhart Schmidt mérite sa place au rang des meilleurs films d’horreur d’auteur avec Audition de Takashi Miike et Possession d’Andrzej Zulawski.

Ce long métrage allemand produit en 1982 met en vedette Désirée Nosbusch dans le rôle de Simone, une adolescente obsédée par un chanteur populaire. Après une rencontre désastreuse avec ce dernier, Simone prépare un rituel de vengeance à la fois romantique et complètement horrifique.

Récit subversif et musique synth des années 1980 sont au menu de ce film culte à (re)découvrir.

Dates : le 8 avril à 21h30 ainsi que le 16 avril à 21h15

: le 8 avril à 21h30 ainsi que le 16 avril à 21h15 Lieu : Cinéma Moderne (5150, boul. Saint-Laurent)

: Cinéma Moderne (5150, boul. Saint-Laurent) Langue: version originale allemande avec sous-titres anglais

La planète sauvage au Cinéma Public

Vous n’avez pas encore vu ce classique du cinéma d’animation? Le Cinéma Public propose non pas une, mais trois projections de cette adaptation inspirée librement du roman de science-fiction Oms en série de Stefan Wul.

Sur la planète Ygam, des créatures intelligentes à la peau bleue, les Draags, ont adopté comme animaux domestiques des personnes plus petites qui s’avèrent être des humains!

Réalisé il y a 50 ans par le réalisateur français René Laloux, ce chef-d’œuvre du cinéma d’animation a entre autres remporté le prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1973.

Date : les 8 et 15 avril à 21h30 ainsi que le 21 avril à 21h15

: les 8 et 15 avril à 21h30 ainsi que le 21 avril à 21h15 Lieu : Casa D’Italia (505, rue Jean-Talon Est)

: Casa D’Italia (505, rue Jean-Talon Est) Langue: français et tchèque avec sous-titres anglais