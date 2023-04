Quoi faire le week-end du 29 et 30 avril?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Lancement de la première foire printanière végane

C’est le moment idéal pour goûter aux délices véganes d’ici, tout en vous chouchoutant avec des produits exclusivement à base de plantes. Vegapalooza est une belle occasion pour découvrir et soutenir la vingtaine d’entrepreneurs québécois qui offriront entre autres des dégustations gratuites et des bouchées à petits prix.

Maison du développement durable

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Pour plus d’infos, c’est par ici.

Le Grand PoutineFest repart en tournée

Poutines au porc effiloché, aux crevettes bang-bang, au poulet popcorn… Que de tentations pour cette 9e édition du Grand PoutineFest qui se déroulera tout l’été à travers la province. Le coup d’envoi gourmand aura lieu à la Place Vertu où 6 camions de cuisine de rue offriront une vingtaine de choix. Une partie des recettes de cet événement sera remise à Opération Enfant Soleil.

Depuis le 27 avril. Samedi, de midi à 21h et dimanche, de midi 20h

Place Vertu

Pour en savoir plus, c’est par là.

On positive avec le Festival du bonheur de Montréal

De retour pour une 4e édition, cet événement interculturel offre de nombreuses animations gratuites, dont des ateliers et spectacles. Parmi les activités, vous aurez la possibilité de voir des courts métrages des 4 coins du monde au Centre Afrika, dimanche dès 15h. Du côté de la Galerie 3440, ce sera l’occasion d’admirer – sur réservation – des peintures, sculptures, illustrations et céramiques, dans le cadre Du bonheur en plein air. Le vernissage – sans réservation – de cette expo aura lieu vendredi à 18h.

Plusieurs endroits

Depuis le 21 avril. Dernier week-end

Pour le programme, c’est ici.

La classique histoire de Frankenstein revisitée

Dans la pièce Wollstonecraft, à la fois drôle et angoissante, l’autrice Sarah Berthiaume raconte l’histoire d’une femme qui collectionne les fausses couches et conserve tous ses fœtus dans son congélateur. Une nuit, elle assemble ses fœtus en un bébé vivant. Qu’adviendra-t-il de cette créature? Tout au long du spectacle, l’autrice propose de riches réflexions sur la vie et la maternité.

Jusqu’au 13 mai. Samedi, à 16h

Théâtre de Quat’Sous

Pour plus d’infos, c’est ici.

La grande foire du ciné est de retour

Ce rendez-vous, créée en 2008, est à ne pas manquer si vous êtes un cinéphile ou un collectionneur. Organisé par Mediafilm, Ciné-Bazar vous permettra de mettre la main sur des affiches, DVD, livres et revues. Cet événement populaire est une activité-bénéfice au profit de CinÉcole, un programme offrant aux élèves du secondaire plusieurs activités.

Samedi, de 9h à 16h

Centre du plateau

Pour d’autres sorties geeks, c’est par là.

La bière à l’honneur dans les microbrasseries

C’est un événement qui vous permettra de (re) découvrir le savoir-faire des microbrasseries. Dans le cadre de la 2e édition de la Semaine des bières du Québec, vous aurez droit à une foule d’activités. Parmi les offres, L’Espace Public – Brasseurs de Quartier organisera samedi et dimanche, de 15h à 21h, des dégustations de 5 galopins. Vous pourrez également prendre part à un quizz dès 18h, dimanche.

Depuis le 21 avril. Dernier week-end

Plusieurs établissements

Pour la programmation, c’est ici.

La chanteuse Angèle part à l’assaut de Montréal

Après le festival branché Coachella… Montréal! La chanteuse belge Angèle, qui a collaboré avec Dua Lipa sur le titre Fever – et mis le feu avec elle sur la scène du Madison Square Garden en 2022 – se produira au Centre Bell. Dans le cadre de son Nonante-cinq Tour, l’interprète de Bruxelles je t’aime se lance pour la première fois à la conquête des États-Unis et du Canada.

Centre Bell

Samedi et dimanche, à 20h

Pour réserver, c’est par ici.

Bruncher avec des artistes drag

Drag Brunch Montréal, créé en 2020, fait son grand retour avec une performance gratuite au Time Out Market. C’est la drag queen Barbada qui sera à l’honneur, accompagnée de ses copines invitées, dont Pétula Claque, Emma Déjà Vu et Milady Nicole. Pour l’occasion, n’hésitez pas à sortir un look sympa aux couleurs pastels.

Time Out Market Montréal

Dimanche, de 11h30 à 13h

Pour plus d’infos, c’est par là.