Café Collectif, un nouveau festival dans le Plateau

Un tout nouveau festival voué au café de spécialité fait son apparition en ville, le Café Collectif! L’édition inaugurale se déroulera du 26 au 28 mai de 9 h à 17 h au Work In Progress, dans le Plateau-Mont-Royal.

Trois jours de dégustation (à volonté, de surcroît!) attendent les adeptes de cette réconfortante boisson chaude (qui se savoure également froide, bien sûr), le tout rehaussé d’échanges s’annonçant passionnants avec la trentaine de torréfacteurs du Québec qui s’attableront afin de faire découvrir leur nectar et transmettre leur amour du métier.

Organisé par les Montréalais Café Pista et Zab Café, le festival accueillera une douzaine de torréfacteurs par jour qui, on s’en doute, se feront un plaisir de prodiguer aux mordu.e.s des astuces afin de bonifier leurs expériences caféinées maison. Et s’il nous manque un petit quelque chose pour savourer au mieux son café chez soi, les équipements et accessoires vendus sur place pourraient faire notre bonheur.

L’équipe de baristas dévoué.e.s à leur métier derrière le festival souhaitent promouvoir non seulement l’industrie locale du café, mais également le travail des producteur.trice.s de ces précieux grains. Car, rappelle-t-elle, chaque tasse recèle une histoire unique, histoire que transmettront avec ravissement les torréfacteurs au Café Collectif!

Quelques torréfacteurs présents en vrac



Zab, Pista, Le Brûloir, 94 Celcius, Canal, Manomano, Sensory House, Nordik, Julius, Escape, Melk, Artery, Géogène, Za & Klo, Saint-Henri, Ambros, Jungle, Binocle, Hubert Saint-Jean, etc.

Le billet, qui coûte 15 $, comprend les cafés à volonté toute la journée.