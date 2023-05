Pamela Anderson prendra la parole à C2 Montréal

Le 24 mai prochain, Pamela Anderson prendra la parole à l’Hôtel Fairmont le Reine Elizabeth dans le cadre de C2 Montréal. Aux côtés de l’animatrice Julie Synder, l’icône des années 90 et militante fera part de ses réflexions « quant à son retour sous les projecteurs et sur l’importance de raconter sa propre vérité », apprend-on par communiqué.

Propulsée dans la gloire grâce à son rôle de sauveteuse dans la série états-unienne Baywatch, l’actrice d’origine canadienne représente un exemple éloquent de personnalité publique ayant réussi à renverser les idées reçues à son sujet, énonce l’événement créatif d’affaires.

Longtemps, la vedette a surtout été reconnue comme mannequin et actrice, poursuit C2 Montréal. Portant, celle qui a souvent été réduite au statut de symbole sexuel s’avère une militante aguerrie.

Pamela Anderson défend en effet depuis des décennies les droits des animaux et de l’environnement, en plus de promouvoir le véganisme (bien avant qu’il ne connaisse un essor!) et, ne l’oublions pas, de lutter contre la violence conjugale. Rappelons que son ex-mari, le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, s’est retrouvé derrière les barreaux à la fin des années 1990 sous ces raisons.

La plateforme de diffusion Netflix propose depuis quelque mois le documentaire Pamela, a Love Story, dans lequel la star relate en ses propres mots son ascension vers la gloire et ses relations tumultueuses.

La 12e édition de C2 Montréal se déroulera du 24 au 26 mai à la Place Ville Marie, à l’Esplanade PVM et à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.